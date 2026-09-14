Cebolla y limón encarecen previo al Grito
Profeco reportó alzas de 32.70% y 11.17%; preparar pozole blanco cuesta 292 pesos para seis personas
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Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que se identificó un aumento en el precio de la cebolla y el limón "por varios indicadores".
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 14 de septiembre en Palacio Nacional, Escalante también compartió una receta para preparar pozole blanco para las fiestas patrias, con un costo de 292 pesos para seis porciones.
-----¿En qué alimentos bajaron los precios?
El titular de la Profeco también mencionó que bajaron los precios de algunos productos como la papa, que disminuyó en 10.66% de precio, y la carne de pollo en 1.72%.
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"Dos de los productos que incrementaron, tenemos la cebolla con 32.70% hacia arriba, y el limón con 11.17%. Platicando con los productores, tenemos identificados varios indicadores por los que suben y bajan, y esencialmente es por la temporalidad de los productos", dijo Iván Escalante.
Referente a la papa, mencionó que el precio promedio es de 50.94 por kilo mientras que el pollo entero por kilo está en 35.45 pesos.
En relación al precio de la cebolla, señaló que el precio promedio es de 41.24 por kilo, mientras que el limón está en promedio en 29.95 pesos.
"Ya se viene el Grito. En la Revista del Consumidor de septiembre tenemos una receta de pozole blanco, es una receta que tiene un costo de 292 pesos, rinde seis porciones y 150 minutos de preparación", destacó.
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