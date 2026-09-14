Concanaco estima derrama económica de 39mmdp por fiestas patrias

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Los festejos por el Día de la Independencia de México en este 2026 se traducirán en una derrama económica por 39 mil 600 millones de pesos, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Impacto económico y consumo local

Ello incluirá el gasto de los mexicanos en comercios, mercados públicos, tiendas de conveniencia, supermercados, así como negocios que venden trajes típicos, banderas, artesanías, artículos conmemorativos, además de grupos musicales y mariachis.

Así como restaurantes, bares, lugares de entretenimiento y espectáculos, además de que se esperan gastos de turistas y pago de transporte local.

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Las celebraciones de las Fiestas Patrias del 15 y 16 de septiembre impulsarán "el mayor dinamismo se concentrará en la compra de alimentos, bebidas, artesanías, entretenimiento, música, hospedaje y servicios".

Declaraciones de Octavio de la Torre y cifras del sector

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que el impacto económico tiene que ver con el lugar donde se compren los productos.

Explicó que "el consumo patrio no se mide solo por su tamaño, sino por dónde echa raíz. Cuando compramos en el negocio de la esquina, en el mercado, en una fonda o en un establecimiento familiar, la celebración también se convierte en trabajo y bienestar para nuestra propia comunidad".

Consideró importante que las compras "se queden en establecimientos formales y generen beneficios en la propia comunidad".

En un comunicado, expuso que "el sector terciario aporta alrededor de 60.1% del PIB nacional y concentra una parte fundamental del empleo en México, por lo que orientar el consumo hacia establecimientos formales contribuye directamente al fortalecimiento del mercado interno".

El año pasado, las celebraciones por esos dos días generaron ventas por 37 mil 500 millones de pesos.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dijo que solamente en la capital del país se espera una derrama económica por estas festividades de 12 mil 170 millones de pesos, prácticamente el 30% de todo el país.

Añadió que para la noche del 15 de septiembre "se proyecta una ocupación hotelera superior al 85% en el primer cuadro de la ciudad, impulsada por los visitantes que acuden a presenciar el tradicional Grito de Independencia y la iluminación patria, lo que dinamiza de forma única el comercio nocturno de la zona".