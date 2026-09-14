logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Concanaco estima derrama económica de 39mmdp por fiestas patrias

Destaca que el consumo en negocios formales impulsa la economía local durante las celebraciones

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 09:29 a.m.
A
Concanaco estima derrama económica de 39mmdp por fiestas patrias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los festejos por el Día de la Independencia de México en este 2026 se traducirán en una derrama económica por 39 mil 600 millones de pesos, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

      Impacto económico y consumo local

      Ello incluirá el gasto de los mexicanos en comercios, mercados públicos, tiendas de conveniencia, supermercados, así como negocios que venden trajes típicos, banderas, artesanías, artículos conmemorativos, además de grupos musicales y mariachis.

      Así como restaurantes, bares, lugares de entretenimiento y espectáculos, además de que se esperan gastos de turistas y pago de transporte local.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las celebraciones de las Fiestas Patrias del 15 y 16 de septiembre impulsarán "el mayor dinamismo se concentrará en la compra de alimentos, bebidas, artesanías, entretenimiento, música, hospedaje y servicios".

      Declaraciones de Octavio de la Torre y cifras del sector

      El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que el impacto económico tiene que ver con el lugar donde se compren los productos.

      Explicó que "el consumo patrio no se mide solo por su tamaño, sino por dónde echa raíz. Cuando compramos en el negocio de la esquina, en el mercado, en una fonda o en un establecimiento familiar, la celebración también se convierte en trabajo y bienestar para nuestra propia comunidad".

      Consideró importante que las compras "se queden en establecimientos formales y generen beneficios en la propia comunidad".

      En un comunicado, expuso que "el sector terciario aporta alrededor de 60.1% del PIB nacional y concentra una parte fundamental del empleo en México, por lo que orientar el consumo hacia establecimientos formales contribuye directamente al fortalecimiento del mercado interno".

      El año pasado, las celebraciones por esos dos días generaron ventas por 37 mil 500 millones de pesos.

      La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dijo que solamente en la capital del país se espera una derrama económica por estas festividades de 12 mil 170 millones de pesos, prácticamente el 30% de todo el país.

      Añadió que para la noche del 15 de septiembre "se proyecta una ocupación hotelera superior al 85% en el primer cuadro de la ciudad, impulsada por los visitantes que acuden a presenciar el tradicional Grito de Independencia y la iluminación patria, lo que dinamiza de forma única el comercio nocturno de la zona".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Concanaco estima derrama económica de 39mmdp por fiestas patrias
      Concanaco estima derrama económica de 39mmdp por fiestas patrias

      Concanaco estima derrama económica de 39mmdp por fiestas patrias

      SLP

      El Universal

      Destaca que el consumo en negocios formales impulsa la economía local durante las celebraciones

      Cebolla y limón encarecen previo al Grito
      Cebolla y limón encarecen previo al Grito

      Cebolla y limón encarecen previo al Grito

      SLP

      El Universal

      Profeco reportó alzas de 32.70% y 11.17%; preparar pozole blanco cuesta 292 pesos para seis personas

      Profeco inicia operativo Fiestas Patrias 2026 en todo México
      Profeco inicia operativo Fiestas Patrias 2026 en todo México

      Profeco inicia operativo Fiestas Patrias 2026 en todo México

      SLP

      El Universal

      Se supervisan tiendas, restaurantes y expendios para garantizar precios claros y promociones respetadas.

      Bancos operan normalmente el 15 de septiembre en México
      Bancos operan normalmente el 15 de septiembre en México

      Bancos operan normalmente el 15 de septiembre en México

      SLP

      El Universal

      La CNBV establece que pagos con fecha límite en días inhábiles se trasladan al siguiente día hábil.