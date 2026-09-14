Choca transporte colectivo frente a la CFE

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CIUDAD VALLES. Una camioneta de transporte colectivo y un vehículo particular protagonizaron un choque la mañana de este lunes sobre la avenida Universidad, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El percance solo dejó daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger roja circulaba por la calle Pino Suárez e intentó cruzar la avenida Universidad para incorporarse a Ejército Mexicano.

En ese momento, la unidad fue impactada en el costado izquierdo por una camioneta Nissan tipo panel, habilitada para el transporte colectivo de la ruta El Abra-Ciudad Valles, que se dirigía hacia el ejido El Abra.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, presuntamente el conductor del transporte colectivo no respetó la luz roja del semáforo. No obstante, corresponderá a las autoridades determinar la responsabilidad en el accidente.

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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento. Posteriormente, el operador de la unidad de pasajeros solicitó la intervención de su aseguradora para iniciar el procedimiento correspondiente por los daños.