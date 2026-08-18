Santoral del 18 de agosto: hoy celebran Elena, Laura y Alberto
También es onomástico de Patricio, León, Fermín, Leticia, Helena, Franco y Agapito
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Este martes 18 de agosto se celebra el onomástico de Elena, Laura, Patricio, León, Alberto, Fermín, Leticia, Helena, Franco y Agapito.
Un día antes, el lunes 17 de agosto, el santoral correspondió a Juliana, Paulo, Isaac, Enrique, Beatriz, Jacinto, Librado, Elías y Anastacio.
Asimismo, este martes se cumplen 230 días transcurridos de 2026 y restan 135 días para que concluya el año.
Felicidades a quienes celebran su santo o cumplen años este día.
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