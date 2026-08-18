logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Santoral del 18 de agosto: hoy celebran Elena, Laura y Alberto

También es onomástico de Patricio, León, Fermín, Leticia, Helena, Franco y Agapito

Por El Universal

Agosto 18, 2026 09:16 a.m.
A
Santoral del 18 de agosto: hoy celebran Elena, Laura y Alberto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este martes 18 de agosto se celebra el onomástico de Elena, Laura, Patricio, León, Alberto, Fermín, Leticia, Helena, Franco y Agapito.

      Un día antes, el lunes 17 de agosto, el santoral correspondió a Juliana, Paulo, Isaac, Enrique, Beatriz, Jacinto, Librado, Elías y Anastacio.

      Asimismo, este martes se cumplen 230 días transcurridos de 2026 y restan 135 días para que concluya el año.

      Felicidades a quienes celebran su santo o cumplen años este día.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Santoral del 18 de agosto: hoy celebran Elena, Laura y Alberto
      Santoral del 18 de agosto: hoy celebran Elena, Laura y Alberto

      Santoral del 18 de agosto: hoy celebran Elena, Laura y Alberto

      SLP

      El Universal

      También es onomástico de Patricio, León, Fermín, Leticia, Helena, Franco y Agapito

      Sam Smith recuerda su primer concierto en CDMX
      Sam Smith recuerda su primer concierto en CDMX

      Sam Smith recuerda su primer concierto en CDMX

      SLP

      El Universal

      Sam Smith destacó la importancia de México en su carrera y emocionó al público con sus temas.

      Robert De Niro apoyó a John Cazale durante su cáncer
      Robert De Niro apoyó a John Cazale durante su cáncer

      Robert De Niro apoyó a John Cazale durante su cáncer

      SLP

      El Universal

      En 1978, De Niro pagó el tratamiento de cáncer de pulmón de John Cazale para que participara en The Deer Hunter.

      Rosalía termina concierto en Guadalajara por fuertes lluvias
      Rosalía termina concierto en Guadalajara por fuertes lluvias

      Rosalía termina concierto en Guadalajara por fuertes lluvias

      SLP

      El Universal

      La producción priorizó la seguridad de los asistentes ante fuertes ráfagas de viento y lluvia.