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Sheinbaum descarta nexos de López Beltrán con "huachicol" fiscal

Oposición utiliza el retiro de visas de EU "para atacar al proyecto que representamos", señaló

Por El Universal

Agosto 18, 2026 09:22 a.m.
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Sheinbaum descarta nexos de López Beltrán con huachicol fiscal
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está involucrado en un tema de "huachicol" fiscal.

      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que "no estuvo (involucrado) y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas".

      Ello luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que López Beltrán no está involucrado en un tema de "huachicol" fiscal y rechazó que esta haya sido la razón para cancelar su visa estadounidense.

      "Es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno de injerencia en las decisiones que sólo le competen al gobierno, a la Fiscalía o al Poder Judicial", dijo.

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      Adicionalmente, acusó que "como la oposición no tiene proyecto de nación, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos".

      "Se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada del conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios", expresó.

      La mandataria reprochó que la atención se ha enfocado en el retiro de visas y no en las detenciones y las acciones que su gobierno ha desplegado para combatir el huachicol fiscal, "porque prácticamente se terminó gracias a las intervenciones que hemos hecho en las aduanas".

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