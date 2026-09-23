Una "tontería", llevar a la SCJN asuntos administrativos: RGC
Señaló que el gobierno ya dio visto bueno a obras capitalinas, a pesar de no cumplir con determinados requisitos
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Además de considerar como una "tontería" la presentación de un recurso ante la SCJN, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la Contraloría General del Estado (CGE) ya liberó las autorizaciones de 14 obras solicitadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Este martes se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Contraloría General del Estado que, en un plazo de cinco días, responda, de manera negativa o positiva, a las solicitudes de autorización de 14 proyectos hechas por la alcaldía capitalina que mantiene sin fallo.
Previo a encabezar el programa "El ABC de Las Emociones" en el plantel 28 del Colegio de Bachilleres (Cobach), consideró que el gobierno municipal divaga con la presentación de este tipo de impugnaciones, porque se trata de un tema netamente administrativo.
Sostuvo que el Gobierno del Estado otorgó el visto bueno, a pesar de no cumplir con determinados requisitos previstos en la legislación.
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Dicha afirmación contrasta con lo reportado por la Contraloría, cuya autoridad refirió hace varias que la alcaldía ya había cumplido con la entrega de información.
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En entrevista, insistió que todo procedió a petición del presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos, y bueno: "ellos traen su ruta y hay que dejarlos", complementó.
"La verdad que el municipio ya anda divagando mucho. Imagínate: temas que son 100 por ciento administrativos, llevarlos a la Corte, pues es una tontería, pero desde cuando se le autorizó todo al ayuntamiento", remató.
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