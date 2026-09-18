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Fotos | Usan baldío frente a un kínder como basurero

Los vecinos de Villa de Pozos alertan por un posible foco de contaminación

Por Samuel Moreno

Septiembre 18, 2026 12:34 p.m.
A
Fotos: Carlos Vega/Pulso

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      Un terreno baldío ubicado sobre la Calle 24, en su intersección con Ricardo Basilio Anaya de la colonia 6, en Villa de Pozos, se ha convertido en un punto de acumulación de basura y desechos, con muebles, colchones, materiales de construcción y otros objetos de gran tamaño abandonados en el lugar.

      La acumulación de residuos se extiende entre la maleza que ha crecido dentro del predio y genera además malos olores, particularmente un aroma a materia orgánica en descomposición, de acuerdo con vecinos de la zona.

      En el sitio también se observa la presencia de perros y gatos en situación de abandono, lo que incrementa las condiciones insalubres del terreno.

      La problemática adquiere relevancia, debido a que el predio se encuentra rodeado de comercios y viviendas con afluencia cotidiana, además de que justo frente al terreno se ubica un jardín de niños.

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      Vecinos han expresado preocupación por la posible generación de fauna nociva y otros riesgos sanitarios derivados de la acumulación prolongada de basura.

      Habitantes señalaron que ya han solicitado la intervención de las autoridades de Villa de Pozos para atender la situación, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta.

      Añadieron que el problema no se limita a este predio, pues otros terrenos baldíos de menor tamaño en la zona también presentan acumulación de residuos, por lo que pidieron acciones de limpieza y vigilancia para evitar que continúen utilizándose como tiraderos clandestinos.

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