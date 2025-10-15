logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Migrantes no se detienen

Caravana continúa con el firme propósito de llegar a la CDMX

Por El Universal

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Migrantes no se detienen

TONALÁ, Chis.- A pesar de varios intentos del Instituto Nacional de Migración (INM) de desmantelar la caravana migrante que hace 14 días salió de Tapachula con destino a la Ciudad de México, ésta continúa su caminata hacia la ciudad de Tonalá.

Hasta este martes, medio millar de hombres, mujeres y algunos menores continúan con el firme propósito de llegar a la capital del país, a pesar del cansancio y las lesiones en los pies tras recorrer hasta las 17:00 horas de este martes, casi 200 kilómetros.

El INM ha logrado convencer a unos 200 migrantes de regresar a Tapachula y ser recluidos en la estación migratoria Siglo 21, mientras analizan sus casos para supuestamente saber si son acreedores a un permiso migratorio.

De acuerdo con los extranjeros, otros de sus compañeros fueron detenidos en diversos operativos y destruidas sus bicicletas cuando se separaron del grupo; mientras que otros desertaron ya que no aguantaron las largas caminatas bajo el sol y la lluvia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, otros extranjeros se han unido al contingente integrado en su mayoría por ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Rusia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Tras un descanso en la comunidad Juan Sabines Gutiérrez, el contingente de migrantes reanudó su caminata a la ciudad de Tonalá, donde pasarán la noche.

Las poblaciones migrantes en movimiento dijeron que a pesar del cansancio mantienen el firme propósito de llegar a la Ciudad de México en busca de trabajo mejor remunerado y documentos que les permita vivir de forma regular.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trabajadores del SAT, en paro
Trabajadores del SAT, en paro

Trabajadores del SAT, en paro

SLP

El Universal

Como parte de una protesta para exigir un salario digno

Localizan un campo de exterminio en Reynosa
Localizan un campo de exterminio en Reynosa

Localizan un campo de exterminio en Reynosa

SLP

El Universal

Inhabilita Anticorrupción a farmacéutica
Inhabilita Anticorrupción a farmacéutica

Inhabilita Anticorrupción a farmacéutica

SLP

El Universal

Más de 300 pueblos siguen incomunicados
Más de 300 pueblos siguen incomunicados

Más de 300 pueblos siguen incomunicados

SLP

AP

Equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos en los estados más afectados