Migrantes no se detienen

TONALÁ, Chis.- A pesar de varios intentos del Instituto Nacional de Migración (INM) de desmantelar la caravana migrante que hace 14 días salió de Tapachula con destino a la Ciudad de México, ésta continúa su caminata hacia la ciudad de Tonalá.

Hasta este martes, medio millar de hombres, mujeres y algunos menores continúan con el firme propósito de llegar a la capital del país, a pesar del cansancio y las lesiones en los pies tras recorrer hasta las 17:00 horas de este martes, casi 200 kilómetros.

El INM ha logrado convencer a unos 200 migrantes de regresar a Tapachula y ser recluidos en la estación migratoria Siglo 21, mientras analizan sus casos para supuestamente saber si son acreedores a un permiso migratorio.

De acuerdo con los extranjeros, otros de sus compañeros fueron detenidos en diversos operativos y destruidas sus bicicletas cuando se separaron del grupo; mientras que otros desertaron ya que no aguantaron las largas caminatas bajo el sol y la lluvia.

Sin embargo, otros extranjeros se han unido al contingente integrado en su mayoría por ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Rusia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Tras un descanso en la comunidad Juan Sabines Gutiérrez, el contingente de migrantes reanudó su caminata a la ciudad de Tonalá, donde pasarán la noche.

Las poblaciones migrantes en movimiento dijeron que a pesar del cansancio mantienen el firme propósito de llegar a la Ciudad de México en busca de trabajo mejor remunerado y documentos que les permita vivir de forma regular.