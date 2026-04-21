Minuto a minuto: Así fue el ataque y muerte de agresor en Teotihuacán

Tras el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que fuerzas de seguridad hirieron al agresor identificado como Julio César Jasso "N", luego de que él los atacara con un arma de fuego.

"En este momento se da cuenta el agresor que es identificado y comienza también a escalar a una posición más alta y huye hacia uno de los costados de la pirámide donde se quita la vida. Se producen algunos disparos, él es herido en una pierna, se trata de neutralizarlo de esta manera, pero él más adelante se quita la vida", describió.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, el comandante explicó que la zona de Teotihuacán cuenta con 30 elementos que se encargan de la protección del patrimonio cultural. Este dispositivo incluye a 10 elementos en los cinco accesos para evitar que turistas o visitantes sustraigan piezas o dañen la zona.

"Al escuchar los disparos el día de ayer, inmediatamente el personal que se encontraba en el destacamento toma su armamento a las órdenes del comandante un sargento primero y acuden de manera inmediata a las 11:20 cuando se da esta alerta", explicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Briceño Lovera indicó que 10 minutos después, los elementos tomaron su armamento y se dirigieron al punto donde se detonaron los disparos de arma de fuego del agresor que se encontraban en la pirámide de la Luna. Al llegar, fueron atacados y apelaron la agresión.

"Se colocan dos elementos del lado izquierdo, del lado derecho para poder subir de manera muy valiente, arriesgada. Ellos se encontraban en una situación desventajosa tomando en cuenta que el agresor se encontraba en una posición de mayor ventaja por la altura en donde él podía observar los movimientos que ellos estaban realizando", expresó.

El comandante refirió que un policía municipal también se encontraba en la parte posterior, junto a elementos de la GN, ubicaron al sujeto y comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

"Destacar también que la conductora de uno de los vehículos donde llega el personal de la Guardia Nacional le realiza los comandos respectivos de voz como establece el protocolo, combinarlo a que le ponga su actitud y bueno, no accede y por esta razón también se producen los disparos", finalizó.

Siete víctimas siguen en atención hospitalaria

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que siete personas víctimas de agresiones en Teotihuacán siguen en atención hospitalaria, mientras que seis han sido dadas de alta. Afirmó que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se trasladó de inmediato y sigue en la zona arqueológica.

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Durante lade este martes 21 de abril, la funcionaria detalló que se trata de cuatro víctimas mujeres y, donde se encuentran personas originarias de: Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá."La prioridad fue en todo momento conocer elde las personas afectadas de parte del personal médico y atender de manera inmediata sus necesidades, establecer losnecesarios para garantizar su atención integral", expresó.Indicó que hasta esta mañana hay siete personas eny seis de ellas ya han sido dadas de alta. Aseguró quepermanece todo el tiempo para tener unacon cada una de las víctimas."La atención consiste en contactar de manera directa cada una de las personas afectadas a sus familiares, también permanecer en los hospitales y en la zona de incidentes para atender cualquier requerimiento. A cada víctima o familiar se le transmite elde parte del Gobierno de México, de su presidenta, reiterando la disposición de atender de manera puntual cualquier requerimiento", dijo.

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Rosa Icela Rodríguez afirmó que la ayuda incluye atención médica, hospedaje, alimentación, telefonía, contacto de familiares en México o en el extranjero, así como asistencia y consulta con las embajadas de sus países, cónsules y asesoramiento jurídico.

"Decir que también estuvimos en coordinación con el IMSS-Bienestar, con su titular el Dr. Alejandro Svarch, también y en primerísimo término la coordinación especial con la secretaría de Cultura del Gobierno Federal quien estuvo desde el primer momento también en la atención personalizada de las víctimas y se asignó un acompañamiento permanente para la atención de cada una de las personas afectadas", reiteró.

Refuerzan seguridad en zonas arqueológicas



Tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios y en los principales destinos turísticos del país.

El funcionario señaló que la respuesta de las autoridades fue "inmediata y contundente", lo que permitió ubicar y neutralizar al agresor en cuestión de minutos.

Indicó que la rápida intervención evitó que el ataque continuara y redujo el riesgo para visitantes y trabajadores del sitio.

Asimismo, lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

Detalló que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de las dependencias federales correspondientes.

Por instrucciones de la presidenta, agregó, se ordenó reforzar la seguridad en zonas arqueológicas mediante un mayor despliegue de elementos, revisiones preventivas en accesos y el fortalecimiento de sistemas de vigilancia.

También se incrementará el patrullaje físico y de inteligencia, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes visitan estos espacios.

- Sheinbaum llama a evitar especulaciones

En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la posibilidad de instalar arcos de seguridad en zonas arqueológicas tras el tiroteo ocurrido en Teotihuacán, y subrayó que se trata de un hecho sin precedentes en el país.

Indicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el caso no estaría vinculado con la delincuencia organizada, sino con la actuación individual de una persona con posibles problemas psicológicos, influenciada por episodios ocurridos en el extranjero.

Por ello, llamó a evitar especulaciones y a esperar los resultados de las indagatorias que realizan las fiscalías.

Sobre el ingreso del agresor con un arma, la mandataria reconoció que actualmente no existen arcos de seguridad en sitios arqueológicos, debido a que nunca se había registrado una situación similar.

No obstante, señaló que este hecho obliga a replantear las medidas de protección en espacios públicos.

En ese sentido, explicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Cultura a coordinarse para reforzar la vigilancia, incrementar la presencia de la Guardia Nacional y evaluar la implementación de arcos de rayos X, aunque aclaró que su instalación tomará tiempo.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es evitar que cualquier persona pueda ingresar con un arma de fuego a un sitio arqueológico o turístico, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad tras lo ocurrido, aun cuando se trate de un evento inédito.

Sheinbaum se solidariza con víctimas

Ante el tiroteo que ocasionó un joven de 27 años en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con los familiares de la persona que perdió la vida, de origen canadiense, y con las personas que resultaron lesionadas.

Dijo que su obligación "es siempre informar, la información que tenemos, los datos que tenemos y seguir informando al pueblo de México y por supuesto a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir", indicó.

Cabe mencionar que siete turistas de EU, Brasil, Canadá, Rusia y Colombia fueron heridos de bala. Las embajadas estadounidense y de Reino Unido emitieron alertas de seguridad a sus ciudadanos.

La zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está acompañada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.