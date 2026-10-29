¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un minuto de silencio en honor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue una figura clave en la transición democrática en México. Durante la sesión, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona subrayó la importancia de su labor y recordó el fraude electoral de 1988, que privó a Cárdenas de la presidencia de la República. Espadas Ancona destacó que Cuauhtémoc Cárdenas lideró cruciales luchas durante este período histórico, donde, tras ser despojado de su triunfo electoral, tuvo la visión de fundar un partido político que canalizara la frustración social provocada por dicho fraude.

El discurso del consejero enfatizó que la creación de este nuevo partido, que posteriormente se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue fundamental para evitar una posible crisis social aún más profunda. En sus palabras, la capacidad de Cárdenas para facilitar el desarrollo de la democracia en el país ha sido un legado invaluable.

Emilio Álvarez Icaza, representante del partido Somos, también rindió homenaje al ingeniero, señalando su papel como un referente para muchas generaciones en la lucha por la democracia. En su intervención, Álvarez Icaza recordó que el Instituto Federal Electoral, ahora INE, surgió a raíz de las movilizaciones que se produjeron tras el fraude de 1988.

Diversos representantes de todas las fuerzas políticas presentes en la sesión se unieron al reconocimiento del ingeniero Cárdenas, subrayando su contribución a la política mexicana y a la defensa de la democracia. La pérdida de Cuauhtémoc Cárdenas se siente especialmente en un contexto donde muchos consideran que se están alzando tendencias regresivas dentro del panorama político nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí