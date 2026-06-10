logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"EU no necesita nada de México y Canadá", dice Trump

Trump advirtió que Estados Unidos podría no renovar el T-MEC

Por El Universal

Junio 10, 2026 11:12 a.m.
A
Donald Trump / Archivo

Donald Trump / Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de estadounidense, Donald Trump, cargó este miércoles contra México, al advertir que ahora su gobierno se está concentrando en las drogas que entran a Estados Unidos por tierra y que podría no renovar el T-MEC.

      "Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

      "El mar fue mucho más difícil", señaló, en alusión a los ataques que las fuerzas estadounidenses han lanzado contra supuestas "narcoembarcaciones". "Muchas drogas estaban entrando por mar", dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a las operaciones contra estas lanchas, el flujo de drogas "ha caído en un 97%".

      Trump se quejó de que antes, los narcotraficantes que transportaban drogas a Estados Unidos eran "detenidos y luego liberados" y volvían a traficar. "Ahora ya no pueden hacerlo por segunda vez", señaló.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Más tarde, al ser cuestionado sobre la revisión del T-MEC, Trump dijo que "para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor" sin el tratado, por lo que se negó a descartar la posibilidad de no renovarlo.

      LEA TAMBIÉN

      Trump ordena represalias tras derribo de helicóptero en Ormuz

      El presidente de Estados Unidos ya lo había advertido este mismo martes

      - Trump dice que EU no necesita nada de México y Canadá

      "No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor".

      El mandatario aseveró que con ambos países, Estados Unidos tiene "déficit comercial. Deberíamos tener superávits con ellos".

      Insistió en que "no necesitamos sus carros, su energía, nada".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU no necesita nada de México y Canadá, dice Trump
      EU no necesita nada de México y Canadá, dice Trump

      "EU no necesita nada de México y Canadá", dice Trump

      SLP

      El Universal

      Trump advirtió que Estados Unidos podría no renovar el T-MEC

      Luchan voto a voto en la cuenta de sufragios de Perú
      Luchan voto a voto en la cuenta de sufragios de Perú

      Luchan voto a voto en la cuenta de sufragios de Perú

      SLP

      AP

      Roberto Sánchez y Keiko Fujimori buscan la presidencia inca

      Rescatan en Brasil a 108 migrantes cubanos
      Rescatan en Brasil a 108 migrantes cubanos

      Rescatan en Brasil a 108 migrantes cubanos

      SLP

      AP

      Combaten brote de cólera en el estado de Borno
      Combaten brote de cólera en el estado de Borno

      Combaten brote de cólera en el estado de Borno

      SLP

      AP

      Se está desarrollando en comunidades con sistemas de salud debilitados