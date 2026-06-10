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Gobierno presume bajo riesgo para turistas de EU en SLP

El Ejecutivo afirmó que la clasificación forma parte de las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos

Por Pulso Online

Junio 10, 2026 11:15 a.m.
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Gobierno presume bajo riesgo para turistas de EU en SLP
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      El Gobierno del Estado aseguró que San Luis Potosí fue ubicado por autoridades de Estados Unidos en nivel 2 de riesgo para viajeros estadounidenses, en el contexto del torneo internacional de futbol que inicia este 11 de junio.

      En un comunicado, la administración estatal sostuvo que esta clasificación coloca a la entidad entre los destinos con menor nivel de riesgo para visitantes extranjeros en México.

      El Ejecutivo atribuyó esa condición a las estrategias de seguridad implementadas en el estado, así como a la coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

      De acuerdo con la versión oficial, los operativos de vigilancia se han reforzado en carreteras, accesos estratégicos y límites estatales, con presencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

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      El Gobierno estatal también informó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha encabezado Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y reuniones con alcaldes para revisar resultados y fortalecer acciones preventivas.

      La administración afirmó que, mientras otras entidades fueron clasificadas en niveles de mayor riesgo por autoridades estadounidenses, San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad y gobernabilidad para la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

      El comunicado señaló que la clasificación refleja la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las acciones de seguridad desplegadas en la entidad.

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