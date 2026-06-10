Gobierno presume bajo riesgo para turistas de EU en SLP

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El Gobierno del Estado aseguró que San Luis Potosí fue ubicado por autoridades de Estados Unidos en nivel 2 de riesgo para viajeros estadounidenses, en el contexto del torneo internacional de futbol que inicia este 11 de junio.

En un comunicado, la administración estatal sostuvo que esta clasificación coloca a la entidad entre los destinos con menor nivel de riesgo para visitantes extranjeros en México.

El Ejecutivo atribuyó esa condición a las estrategias de seguridad implementadas en el estado, así como a la coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la versión oficial, los operativos de vigilancia se han reforzado en carreteras, accesos estratégicos y límites estatales, con presencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

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El Gobierno estatal también informó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha encabezado Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y reuniones con alcaldes para revisar resultados y fortalecer acciones preventivas.

La administración afirmó que, mientras otras entidades fueron clasificadas en niveles de mayor riesgo por autoridades estadounidenses, San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad y gobernabilidad para la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

El comunicado señaló que la clasificación refleja la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las acciones de seguridad desplegadas en la entidad.