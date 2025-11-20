logo pulso
Mueren senderistas mexicanos en Chile

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Mueren senderistas mexicanos en Chile

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte de dos senderistas de nacionalidad mexicana, en el parque Torres del Paine, Chile.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que tan pronto se confirmó el accidente la embajada de México en Santiago atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales.

“En seguimiento, se continuará apoyando y brindando la asistencia consular requerida. La embajada está en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria”, dijo la Cancillería al reiterar sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas.

La embajada mexicana puso a disposición el número de emergencias +56996823061 para la atención de la ciudadanía.

El accidente se produjo en una de las rutas más complejas del emblemático Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la Región de Magallanes, al extremo sur de Chile, una de las áreas naturales más visitadas del país.

Las autoridades chilenas confirmaron la muerte de cinco excursionistas -dos de ellos mexicanos- tras extraviarse en un tramo del circuito conocido como la “O”, destinada a senderistas experimentados debido a su alta exigencia física y a la inestabilidad del clima en la zona. Otros 4 excursionistas fueron hallados con vida.

