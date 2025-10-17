Multitud lincha a presuntos ladrones en Chalco; uno muere quemado

CHALCO, Méx., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Dos presuntos ladrones que fueron sorprendidos en flagrancia en el poblado de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco, fueron linchados por decenas de residentes; uno de ellos murió quemado y el otro fue trasladado muy grave a un hospital.

Según el reporte, dos sujetos amagaban con arma de fuego a las personas que transitaban por la avenida Revolución y la calle Miguel Alemán, en la colonia El Llano, para despojarlos de sus pertenencias.

Algunos de los vecinos se percataron de lo que hacían y se agruparon para enfrentarlos, los desarmaron, los retuvieron y los empezaron a golpear.

Instantes después se congregaron más de 200 personas en ese punto y algunos alentaron para que les prendieran fuego porque no querían entregarlo a las autoridades porque seguramente los dejarían libres y continuarían con los robos en esa comunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los amararon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego a uno de ellos, quien se quemó frente a la turba que observó expectante cómo moría.

Al cómplice lo golpearon en todo el cuerpo para darle un escarmiento. Al sitio arribaron elementos de las policías municipal, estatal y de la Guardia Nacional.

Para distraer a las autoridades algunos vecinos realizaron disparos al aire, pero los miembros de las corporaciones de los tres niveles de gobierno pudieron conseguir que el supuesto delincuente fuera sacado del poblado para ser trasladado a un centro médico para su atención, donde su estado de salud es reportado como muy grave.

Hasta la noche de este jueves no se ha informado sobre la detención de alguna persona que participó en el linchamiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación para esclarecer los hechos.