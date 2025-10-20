Niegan coalición de MC con PAN

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que, tras la ruptura entre el PAN y el PRI, el partido que dirige Jorge Romero busca una alianza con el instituto naranja.

A través de una carta que hizo pública en redes sociales, aseguró que la mencionada alianza “no existe”, y llamó a la Titular del Ejecutivo federal a no adelantar tiempos electorales y concentrarse en lo que realmente les importa a los mexicanos.

“En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en adelantar los tiempos electorales. Primer error, pues apenas lleva un año en el gobierno y la gente merece que se concentre en los problemas verdaderamente relevantes, y no en procesos electorales. Además, lo ha hecho faltando a la verdad… vale la pena dejar a un lado la politiquería y las discusiones de una alianza electoral que no existe. O existe únicamente en la imaginación de quienes le hablan al oído para distraerla de lo que verdaderamente importa”, asentó.

El líder del partido naranja criticó que Sheinbaum haya calificado a MC como un instituto político “supuestamente progresista”.

Al respecto, dijo que en los últimos siete años “no existe una sola acción progresista que haya sido implementada sin la participación de Movimiento Ciudadano. Los aumentos a los salarios mínimos, establecer los programas sociales en la Constitución y los derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar, han contado con nuestro respaldo”.

Pidió modificar el presupuesto de egresos para crear un sistema nacional de cuidados; así como avalar una reforma “real” al sistema de justicia, que ponga a las víctimas en el centro y se base en la prevención y la construcción de paz.

“Rompamos con la estrategia fallida iniciada hace 20 años: no más punitivismo, no más prohibicionismo, no más militarización. Pongamos fin a la guerra y que comience la paz”, reiteró.