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No usen a México en sus campañas: CS

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
No usen a México en sus campañas: CS

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien declaró que “la cabeza de la serpiente son los cárteles en México” y que el gobierno mexicano “ha hecho más de lo que jamás se había hecho” para perseguir a la delincuencia, pero “no es suficiente”.

La Mandataria consideró que estas declaraciones son parte de la campaña electoral de la Unión Americana en noviembre próximo. “Ellos tienen elección en noviembre y, como hemos dicho, que no usen a México en su campaña”, expresó.

Señaló que la administración de Trump un día reconoce los avances del gobierno de México en materia de seguridad y al otro dice que no se hace lo suficiente.

Agregó que Estados Unidos “tiene sus problemas” e insistió en que no se debe usar a México como parte de la campaña electoral estadounidense. “No se debe usar a México como parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Y considero que recientemente, pues nuevamente están queriendo usar a México, y no está bien. Hay muchos problemas”, expresó la presidenta.

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“Bastantes problemas tienen allá, o sus problemas, para que en sus campañas se dediquen al tema de EU. No tienen por qué usar a México en su campaña”.

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