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Autorizan a la UASLP estacionamiento para su campus Pedregal

La adecuación del terreno incluye mejoras en accesibilidad, seguridad e iluminación, con un presupuesto máximo de 12 millones de pesos

Por Pulso Online

Octubre 12, 2026 02:39 p.m.
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Autorizan a la UASLP estacionamiento para su campus Pedregal
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      En sesión extraordinaria realizada este lunes 12 de octubre, el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) avaló la ejecución del Proyecto de adecuación del terreno destinado al estacionamiento de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física, ubicados en el campus Pedregal, así como la aplicación de recursos propios para tal fin, hasta por un monto máximo de 12 millones de pesos.

      El proyecto responde a una necesidad identificada desde hace varios años por la comunidad universitaria y busca mejorar las condiciones de ingreso, circulación y estacionamiento, así como la accesibilidad y seguridad de las instalaciones. Actualmente, las condiciones del terreno representan riesgos de tropiezos, caídas y dificultades de movilidad para quienes utilizan este espacio.

      La adecuación beneficiará a una comunidad de más de mil 300 estudiantes de licenciatura y posgrado, además de personal académico y administrativo, y permitirá implementar medidas complementarias de seguridad, como un mejor control de accesos, iluminación adecuada y protocolos de protección.

      Dicha sesión fue presidida por el rector, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, y el secretario general, maestro Federico Garza Herrera. Como lo marca el reglamento, se contó con la presencia de directoras y directores, consejeras y consejeros tanto maestros como alumnos, de las entidades académicas que integran el CDU.

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      Asimismo, las y los consejeros autorizaron la creación de una Comisión Técnica Especial, de carácter temporal, para el seguimiento y la conclusión de este proyecto, que tendrá entre sus atribuciones supervisar el avance físico y financiero de los trabajos e informar periódicamente al Consejo Directivo Universitario sobre su desarrollo.

      La comisión será presidida por la Secretaría Administrativa de la UASLP e integrada por los directores de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física, el titular de la Secretaría de Finanzas, una persona representante de la Abogacía General, del Órgano Interno de Control, del área de Adquisiciones y Contrataciones, del Departamento de Servicios Generales de Mantenimiento, así como un profesional de Ingeniería, el Mtro. Juan Carlos Ibarra Castillo, y una profesional de Arquitectura, Mtra. Rosa María Reyes Moreno.

      La comisión tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de que el CDU determine su continuidad de acuerdo con las necesidades del proyecto.

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