Morena y PT pactan repetir encuesta en Michoacán
La nueva medición definirá quién coordinará a la 4T en el estado rumbo a 2027.
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La nueva medición para seleccionar al coordinador estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, correspondiente a la alianza entre Morena, PT y PVEM, se llevará a cabo tras una solicitud del Partido del Trabajo (PT).
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, confirmó que ya se ha avanzado en un acuerdo para realizar una nueva encuesta, insistiendo en que los resultados de la medición previa no fueron satisfactorios.
Sandoval mencionó que se están ultimando detalles con Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, quienes también forman parte del acuerdo sobre la encuesta, aunque aún se encuentran en la fase de definir la metodología y el organismo encargado de realizar la medición.
El líder del PT condicionó la continuación de la alianza con Morena y PVEM en el estado a la realización de esta nueva encuesta, subrayando que la unidad sería difícil de sostener sin un reconocimiento claro y compartido de los resultados.
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En un contexto más amplio, la necesidad de repetir la encuesta ha surgido tras la reciente controversia y tensiones dentro de la coalición, acentuadas por incidentes trágicos en la región, como el asesinato de Eduardo Valdovinos, un aspirante a coordinador en Lázaro Cárdenas.
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