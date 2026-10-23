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Harfuch destaca baja histórica de 58% en percepción de inseguridad

Disminuyen reportes de robos, disparos y violencia en comunidades y escuelas del país.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 09:42 a.m.
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Harfuch destaca baja histórica de 58% en percepción de inseguridad
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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, celebró la baja histórica de percepción de inseguridad en México reportada por el Inegi, que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en septiembre de 2026 se ubicó en 58.1%.

      Baja histórica en percepción de inseguridad en México

      "Estos avances son importantes sin embargo hay mucho por hacer. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz", expresó el titular de la SSPC en su cuenta de X.

      Según lo dicho por García Harfuch, el porcentaje reportado por el Inegi es el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta en septiembre de 2013, es decir, desde hace 13 años.

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      Mejoras significativas en percepción de seguridad en ciudades mexicanas

      Asimismo, el secretario de Seguridad destacó que en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades del país registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

      La encuesta también muestra avances en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades, como que la población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.

      Otro de los puntos importantes de la encuesta es que las personas que atestiguaron disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024 y otro gran logro es que la percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

      García Harfuch celebró los resultados y sostuvo que bajo el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad seguirá fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad con apoyo de más inteligencia, investigación, atención a las causas y coordinación con las autoridades del país.

      Cabe destacar que la ENSU recolecta cifras cada trimestre en 91 áreas urbanas del país, esto, con el propósito de informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

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