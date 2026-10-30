IMSS alista convocatoria para contratar a médicos especialistas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la convocatoria para la contratación de médicas y médicos especialistas se publicará el próximo martes 3 de noviembre. Este ejercicio forma parte de las 12 acciones en 120 días que anunció el director general Zoé Robledo para atender las demandas de los trabajadores del sector salud y de los derechohabientes.

Además de la basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales, en su mayoría contratados durante la pandemia de COVID-19, con lo que se busca brindarles mayor certeza laboral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las 12 acciones en 120 días contemplan una inversión de 11 mil 745 millones de pesos y su implementación concluirá el próximo 24 de febrero. Su cumplimiento busca resultados concretos en hospitales y unidades médicas, tanto en las condiciones de trabajo del personal como en la calidad y oportunidad de los servicios que reciben las y los derechohabientes.Zoé Robledo se reúne con directores de hospitalesEste jueves, Zoé Robledo Aburto sostuvo un diálogo directo con trabajadoras y trabajadores de las áreas médicas y operativas del Instituto: "Escuchamos a directoras y directores de 39 hospitales, a personal de Ingeniería Biomédica y a trabajadoras y trabajadores que, en los recorridos Piso Por Piso, nos dijeron qué les hacía falta para cuidar mejor a la derechohabiencia".Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), los trabajadores compartieron sus experiencias, inquietudes y propuestas sobre las condiciones en que desarrollan sus actividades cotidianas, así como los aspectos que requieren atención para mejorar los servicios de salud."Emociona escuchar a compañeras y compañeros que aman al IMSS y conocen mejor que nadie sus necesidades. Lo dijo uno de los médicos: no se trata solo de comunicarnos, sino de hacerlo de manera asertiva y resolutiva. Escuchar es el primer paso; lo que sigue es convertir lo que nos dijeron en soluciones. Y lo que pidieron ya está llegando", aseguró.El director del IMSS explicó que las acciones responden a los planteamientos recogidos durante los recorridos Piso por Piso, en los que se escuchó directamente al personal sobre las necesidades de sus centros de trabajo.Robledo Aburto destacó que atender estas demandas implica una forma distinta de resolver los problemas: "La escucha se convierte en una forma normal, tradicional, regular, disruptiva", el diálogo con los trabajadores es fundamental para asegurar que las medidas respondan a las necesidades reales de quienes sostienen diariamente la operación del Instituto", dijo Zoé Robledo.