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Recibe Peñasco 350 t de basura de Soledad y Pozos

Red Ambiental aseguró que hay capacidad para apoyar a los dos municipios ante la falta de un sitio de disposición final

Por Rolando Morales

Octubre 13, 2026 01:42 p.m.
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Recibe Peñasco 350 t de basura de Soledad y Pozos
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      Red Ambiental ya recibe los residuos sólidos urbanos de Soledad y Villa de Pozos en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES) de San Luis Potosí, ubicado en Peñasco, aunque los convenios formales con los municipios todavía están en proceso de negociación, informó Horacio Guerra Marroquín, director general y presidente del Consejo de Administración de la empresa.

      El directivo explicó que la disposición de basura de Soledad fue autorizada por el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, mientras que Villa de Pozos también recurrió al CIPRES ante la falta de un sitio de disposición final que cumpliera con la normativa ambiental.

      Señaló que la intención es aprovechar la infraestructura existente para atender las necesidades de la zona metropolitana y no únicamente las de la capital.

      Guerra Marroquín estimó que ambos municipios depositan en conjunto entre 300 y 350 toneladas de basura al día, volumen que se suma a las casi mil toneladas diarias que genera y dispone San Luis Potosí capital.

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      Aseguró que existe capacidad para recibir estos residuos y que la empresa ha adquirido terrenos aledaños para ampliar la reserva territorial del centro, con una vida útil estimada de hasta 70 años, considerando el volumen actual.

      Sobre la formalización del servicio, indicó que ya trabajan en los convenios correspondientes con Soledad, además de acuerdos intermunicipales. Sin embargo, no precisó una fecha para su firma y sostuvo que la prioridad fue resolver la disposición de los residuos antes de concluir los trámites administrativos.

      Por ahora, afirmó, la basura de ambos municipios se deposita en el CIPRES bajo condiciones que cumplen con la normativa.

      El presidente de Red Ambiental defendió la disponibilidad de infraestructura para el manejo de residuos y advirtió que el problema más grave es la basura que termina en sitios sin control ni vigilancia.

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