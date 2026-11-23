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El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, presentó este lunes un informe sobre el operativo "Centella", una estrategia militar implementada en Guasave, Sinaloa, que derivó en la captura del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", presunto líder de los Beltrán Leyva y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Cronología del operativo Centella

En la "Mañanera del Pueblo" de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Trevilla Trejo detalló que la operación se efectuó mediante tres fases: la primera, arribo al área del objetivo; la segunda, el establecimiento de la seguridad y la captura del objetivo y, finalmente, la tercera, que fue la evacuación.

Minuto a minuto, así fue la detención de "Chapo Isidro"

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20 de noviembre de 2026:

A las 19:50 horas, los efectivos arribaron al área del objetivo. En esta etapa, refuerzos del grupo delictivo liderado por "Chapo Isidro" agredieron al personal militar. Posteriormente, elementos ingresaron al domicilio donde se encontraba el presunto capo y, sin oponer resistencia, los delincuentes se rindieron. Fue aquí donde Sedena reportó un incremento en las agresiones para rescatar a Meza Flores, con bloqueos en diferentes partes de Sinaloa para evitar su traslado.

A las 23:30 horas, elementos de la Sedena realizaron la evacuación de los detenidos por vía terrestre a la ciudad de Culiacán, para ahí abordar un helicóptero de la Fuerza Aérea. Fue trasladado "Chapo Isidro" junto a otros detenidos, entre ellos Germán "N", alias "Serafín", identificado como su primo y segundo al mando del grupo delictivo; José Luis "N", su cuñado y operador financiero, y Pánfilo "N", también primo y operador logístico.

21 de noviembre de 2026:

A las 02:50 horas de la madrugada, inició el traslado aéreo a la Ciudad de México.

A las 05:20 horas, el helicóptero de la Fuerza Aérea arribó a la Ciudad de México. Luego Fausto Isidro y los demás presuntos narcotraficantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Componentes y resultados del operativo

El secretario de Defensa destacó que no hubo civiles lesionados durante este proceso gracias al adiestramiento que tiene el personal de la Fuerza Aérea Mexicana y señaló que la operación integró tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo, que en total suman 361 elementos y 14 aeronaves distribuidos de la siguiente manera:

-----El componente terrestre

47 elementos de la Fuerza Especial conocidos como "Murciélagos" y "Lobos".

128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

106 tropas regulares de Infantería y de Artillería.

80 elementos de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El componente aeromóvil

6 helicópteros artillados divididos de la siguiente forma: 5 UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar.

El componente aéreo

8 aeronaves en reserva estratégica divididas de la siguiente forma: 5 T-6C Texan, 2 de transporte pesado y una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea.

-----Los resultados de la Operación "Centella"

El general Ricardo Trevilla Trejo reportó que Fausto "Chapo Isidro", jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva, tiene una orden de aprehensión en México por delitos contra la salud y delincuencia organizada, así como una orden de extradición a Estados Unidos.

Además de las detenciones de Germán "N", alias "Serafín", José Luis "N" y Pánfilo "N", el funcionario informó que el operativo permitió la captura de otros 12 integrantes de los Beltrán Leyva.

Entre lo asegurado a este cártel, resaltó armas largas: 2 Barrett; ametralladora calibre 50, ametralladora calibre 56, lanzagranadas y 17 vehículos, 8 con blindaje artesanal.

El enfrentamiento dejó un saldo de 16 presuntos integrantes de los Beltrán Leyva abatidos. Además, dijo que durante los días 21 y 22 de noviembre se aplicó un plan antibloqueo para levantar los 21 bloqueos que estableció este grupo delincuencial, en donde fueron retirados 50 vehículos.