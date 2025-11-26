logo pulso
Otro caso humano de gusano barrenador

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Otro caso humano de gusano barrenador

MANÍ, Yuc.- Yucatán sumó su sexto caso humano de miasis por gusano barrenador en lo que va del año, tras la confirmación de un hombre de 33 años originario de Maní.

El paciente fue hospitalizado en Tekax con lesiones en cabeza y cuello y permanece bajo atención médica.

Este caso reactivó la alerta sanitaria en el sur del estado.

Información de la Secretaría de Salud federal señala que el contagio corresponde a la semana epidemiológica 46, del 9 al 15 de noviembre, sin que se hayan registrado más casos en ese periodo.

Además de la infestación, el paciente presenta obesidad y consumo habitual de alcohol, factores que complican su estado de salud.

Con esta confirmación, Yucatán acumula seis casos en 2025, distribuidos entre habitantes de Buctzotz, Izamal, Maní, Progreso, Sacalum y Yaxcabá.

Las personas afectadas tienen entre 36 y 76 años, tres mujeres y tres hombres.

A nivel nacional, México registra 85 casos en lo que va de este año, con Chiapas como la entidad más afectada con 75.

Autoridades federales han reportado a nivel nacional cinco defunciones en pacientes que presentaban infestación por la mosca, aunque ninguna atribuida de forma directa al gusano.

