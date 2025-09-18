logo pulso
Padres de los 43 acusan de investigación “escueta”

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que se han reunido en cinco ocasiones con la Presidenta, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirman que durante su gestión no perciben una estrategia clara para conocer el destino de los jóvenes, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos tenido cinco reuniones donde se ha comprometido avanzar con las investigaciones con un nuevo equipo de trabajo para dar con el paradero de nuestros hijos. Nos preocupa porque no vemos un rumbo claro en las investigaciones. La última vez, el 4 de septiembre, la información que nos dieron fue escueta, y la Presidenta propuso la conformación de un grupo de expertos, pero no el GIEI”, señalan en un comunicado.

Aseguran que al inicio del gobierno del expresidente López Obrador, avanzaron las investigaciones, pero cuando toparon con el Ejército por su participación en la desaparición de los normalistas, éstas se estancaron.

“El Presidente en lugar de colocarse de lado de las madres como víctimas, prefirió proteger a toda costa a los militares, al grado de poco a poco fueron liberados”.

