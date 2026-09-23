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Polo pierde fuerza, pero amenaza con lluvias torrenciales

El huracán bajó a categoría 3 este miércoles; el SMN prevé las precipitaciones más fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero

Por EFE

Septiembre 23, 2026 12:13 p.m.
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Polo pierde fuerza, pero amenaza con lluvias torrenciales
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      CIUDAD DE MÉXICO.— El huracán Polo continúa frente a las costas del Pacífico mexicano. Aunque se debilitó a categoría 3 la mañana de este miércoles 23 de septiembre, su circulación mantiene el riesgo de lluvias torrenciales en regiones de Michoacán y Guerrero e intensas en Colima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

      La pérdida de intensidad del ciclón no elimina el peligro en tierra. Las lluvias pueden elevar el nivel de ríos y arroyos, provocar inundaciones en zonas bajas y causar deslaves en áreas de ladera. El oleaje y los vientos también representan un riesgo para las comunidades costeras.

      El reporte difundido previamente, cuando Polo era categoría 4, lo ubicaba a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Esas cifras corresponden al aviso anterior, por lo que no describen su posición ni su fuerza actuales.

      Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el ciclón y piden a la población de los estados afectados atender los avisos del SMN y las indicaciones de Protección Civil.

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