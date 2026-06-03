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Consejera nacional de Morena desiste de amparo

El desistimiento del amparo confirma que la orden de aprehensión contra la morenista fue retirada oficialmente.

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:19 p.m.
A
Consejera nacional de Morena desiste de amparo
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      Arisbel Rubí "N"

      , consejera nacional de Morena,
      detenida el pasado mes de mayo durante la estrategia federal "Operación Enjambre",

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      desistió formalmente de la demanda de amparo promovida para su protección. El Juzgado Quinto de Distrito notificó el acuerdo que deja sin efecto el juicio de garantías y las medidas cautelares acordadas en su favor, luego de que la propia quejosa notificara por escrito que "cesaron los actos reclamados", es decir, la orden de aprehensión en su contra.
      La autoridad judicial federal determinó tener por no presentada la demanda debido a la falta de ratificación de la queja. El tribunal precisó que esta resolución técnica convalida un acuerdo previo fechado el 25 de mayo, lo que sepulta de forma definitiva el sumario de protección constitucional interpuesto tras su captura.
      La imputada fue arrestada por fuerzas federales bajo cargos de presunta corrupción, extorsión y delincuencia organizada, el 20 de mayo pasado, y a diferencia de otros cinco funcionarios capturados en el mismo despliegue -cuyos procesos y reclusiones fueron informados de inmediato-, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene total opacidad en torno al caso de Arisbel Rubí "N".
      La representación social federal no ha transparentado si la detenida fue sometida a una audiencia de formulación de imputación o si un juez de control dictó su vinculación a proceso. Ante el silencio de la FGR y el sobreseimiento de su amparo, el estatus jurídico actual y el paradero de la procesada permanecen bajo reserva oficial.

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