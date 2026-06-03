Consejera nacional de Morena desiste de amparo

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Arisbel Rubí "N"

, consejera nacional de Morena,el pasado mes de mayo durante la estrategia federal "Operación Enjambre",

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de lapromovida para su protección. Elnotificó el acuerdo queel juicio de garantías y las medidas cautelares acordadas en su favor, luego de que la propia quejosa notificara por escrito que "cesaron los actos reclamados", es decir, laen su contra.La autoridad judicial federal determinó tener por no presentada la demanda debido a lade la queja. El tribunal precisó que esta resolución técnica convalida un acuerdo previo fechado el 25 de mayo, lo que sepulta de forma definitiva elconstitucional interpuesto tras su captura.La imputada fue arrestada por fuerzas federales bajo cargos de presunta corrupción, extorsión y delincuencia organizada, el 20 de mayo pasado, y a diferencia de otros cinco funcionarios capturados en el mismo despliegue -cuyos procesos y reclusiones fueron informados de inmediato-, la(FGR) mantiene totalen torno al caso deLa representación social federal no ha transparentado si lafue sometida a una audiencia de formulación de imputación o si un juez de control dictó su vinculación a proceso. Ante el silencio de la FGR y el sobreseimiento de su amparo, elactual y el paradero de la procesada permanecen bajo reserva oficial.