Tiroteo en escuela primaria de Bend deja al menos cinco muertos

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BEND, Oregon, EE.UU. (AP) — Las autoridades creen que por lo menos cinco personas murieron tras un tiroteo en una escuela primaria de la localidad de Bend, Oregon.

Así lo indicaron dos funcionarios policiales con conocimiento del caso, los cuales hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a declarar públicamente sobre él. Ambos dijeron que el número de fallecimientos era preliminar y podría cambiar.

Autoridades confirman muertos y sospechoso fallecido

Sheila Miller, portavoz de la policía de Bend, confirmó previamente que el sospechoso perdió la vida. No está claro si él está incluido entre los cinco.

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Indicó también que varias víctimas son niños.

"En este momento no tenemos una cifra (de víctimas). Sabemos que hay niños entre las víctimas", dijo Miller en una conferencia de prensa.

Cronología y respuesta policial

Las autoridades recibieron una llamada acerca de un disparo contra un automóvil afuera de la escuela primaria Silver Rail a las 12:59 de la tarde, y llegaron al lugar en cuestión de minutos. Se recibieron más llamadas al número 911 desde el interior de la escuela, señaló.

El atacante recibió un disparo y cayó dentro de la escuela poco después de que la policía llegó, dijo Miller.

Por el momento no está claro si fue abatido por la policía o por un transeúnte, o si se trató de un disparo autoinfligido.

Portavoces de la ciudad y del departamento de policía no respondieron de momento a correos electrónicos de The Associated Press para solicitarles comentarios.

La escuela primaria Silver Rail fue puesta en confinamiento, de acuerdo con una publicación en Facebook del distrito escolar Bend-La Pine.

"Estamos en el proceso de ir aula por aula y evacuar a cada una de las personas que están en esa escuela. ... Este es el tipo de cosa que no queremos nunca que ocurra en Bend. Es devastador", señaló Miller, quien hizo una pausa para controlar sus emociones.

La escuela en Bend, Oregon —una localidad a más de 160 kilómetros (100 millas) al sureste de Portland— contaba con 459 estudiantes matriculados hasta el año pasado, según el Departamento de Educación del estado. Allí se imparten clases desde kínder hasta quinto grado.