Pénjamo reporta ola de violencia con 5 víctimas

Pénjamo, Gto.- Tres ataques armados dejaron cinco personas muertas y cinco lesionadas la noche del jueves en este municipio de Guanajuato; en un caso un niño de tres años murió a bordo de una motocicleta junto con su padre.

El asesinato del niño y de su progenitor, el cual ocurrió en la calle Marfil, generó consternación y reproches entre vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, que, tras escuchar detonaciones de arma de fuego, observaron al menor de edad sin vida.

Poco antes, un grupo armado disparó contra siete personas en la colonia Arroyo Hondo en donde fallecieron un adolescente y un adulto. Además, otro hombre fue trasladado a un hospital con lesiones graves y cuatro personas, una de ellas mujer, se trasladaron a instituciones de salud por sus propios medios.

En otro hecho, la Fiscalía General del Estado informó que asesinaron a un hombre en la colonia Juárez, quien hasta la mañana de este viernes no había sido identificado.

Mientras que, en el municipio de Acámbaro, fueron localizados restos humanos de dos personas en una calle de la comunidad Chamácuaro.

Presuntamente los restos correspondían a una mujer y un hombre que tiraron a lo largo de una cuadra de la calle Hidalgo, cerca de las vías del tren.