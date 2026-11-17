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La localización de un vehículo vinculado a una investigación por homicidio derivó en una persecución, el atropellamiento de dos policías y la detención de un hombre en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, el operativo comenzó cuando las cámaras inteligentes del C4 detectaron la circulación de un Nissan Tsuru que era buscado por autoridades ministeriales debido a su probable relación con un homicidio ocurrido el 31 de marzo de 2024 en el centro de Monterrey.

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Tras recibir la alerta, policías municipales ubicaron la unidad sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la colonia Valles de Guadalupe. Cuando los oficiales intentaron interceptar al conductor, éste aceleró en reversa para escapar, embistiendo a una oficial que fue arrastrada varios metros.La acción desencadenó una persecución que se prolongó por varias calles del municipio hasta llegar a la colonia Bosques del Contry, donde el conductor perdió el control y chocó contra una camioneta estacionada. Aunque descendió del vehículo e intentó continuar la huida a pie, fue alcanzado y detenido por los agentes que participaban en el despliegue.El detenido fue identificado como Brayan Francisco, de 31 años. Durante la inspección, los policías le aseguraron 30 dosis de cristal, una báscula gramera y un teléfono celular.Según la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la orden de búsqueda contemplaba tanto la localización del automóvil como la identificación de las personas que lo utilizaban, debido a su posible relación con el caso de homicidio que permanece bajo investigación.Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias correspondientes y definirá su situación legal. En tanto, los dos policías que resultaron lesionados durante la intervención fueron trasladados a la Cruz Verde para recibir atención médica y fueron reportados fuera de peligro.