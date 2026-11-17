IESEG reúne comunidad académica en su 25 aniversario
La ceremonia destacó la trayectoria internacional de egresados y la oferta educativa del IESEG
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En una velada marcada por la elegancia y el orgullo académico, el Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía (IESEG) festejó el 31 de octubre su 25.º aniversario. La gala reunió a directivos, administrativos, docentes, alumnos, egresados e invitados especiales para conmemorar un cuarto de siglo de liderazgo educativo. Iniciando en 2001 como la primera institución especializada en gastronomía en San Luis Potosí, hoy consolida una oferta de 10 opciones educativas entre licenciaturas, especialidades y maestrías. La ceremonia fue presidida por la Directora General, M.B.A. Elizabeth Romero, quien reconoció el compromiso docente y la trayectoria internacional de sus egresados, acompañada por autoridades como el Cónsul General de El Salvador, Lic. Edwin Ronaldo Hurtado, y el secretario de Desarrollo Económico, Mtro. Mario García Valdes. Tras proyectarse un video conmemorativo, los asistentes disfrutaron de un menú de seis tiempos con raíces mexicanas, brindando por el legado del IESEG y el futuro culinario de México
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Redacción
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