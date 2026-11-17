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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pidió a la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, que se haga responsable de los residuos que fueron arrojados al mar luego de la explosión de un propulsor que lanzó y cayó sobre la Playa Bagdad, ubicada en el estado de Tamaulipas.

Acciones de la autoridad

En redes sociales, la autoridad ambiental recordó que la explosión ocurrió el pasado 14 de noviembre y enfatizó que desde aquel día personal de la dependencia, así como la Secretaría de Marina, se mantienen vigilando la zona.

En este sentido, aseguró que inspectores de la Profepa a cargo de Mariana Boy Tamborrell, se encuentran en Playa Bagdad para identificar los residuos que, afirma, comenzaron a llegar a aguas mexicanas la mañana de este martes cerca de las 7:30 am.

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"La CONANP y la Conibio han comenzado ya la recolección de los residuos, que serán asegurados por la Profepa, y se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos", enfatizó la autoridad ambiental en su cuenta de X.

Asimismo, pidió a la población no manipular los materiales y reportar cualquier hallazgo de residuos por medio del correo denuncias@profepa.gob.mx o vía llamada telefónica a través de la Lada nacional: 800-PROFEPA Oficina Representación en Tamaulipas: 834-312-8663.

¿Cómo ocurrió la explosión y qué denuncian ambientalistas?

Desde el pasado 13 de noviembre que despegó el cohete, el colectivo Conibio Global A.C hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que frenara a la empresa SpaceX luego de que el propulsor explotara en el Golfo de México.

El presidente de Conibio, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, encabezó una manifestación pacífica en aguas mexicanas y alertó que la explosión cobraría la vida de especies marinas además de dejar basura espacial en la Playa Bagdad, ubicada en Matamoros.

Ayer, los activistas ambientales reportaron en su cuenta de Facebook la muerte de una tortuga marina hallada a unos 5 kilómetros del sitio de la explosión del propulsor de SpaceX y afirmaron que el cuerpo de la especie no tenía evidencias visibles de heridas por arma blanca ni señales de enmallamiento en redes de pesca.

"El hallazgo ocurre aproximadamente 45 a 48 horas después del lanzamiento de SpaceX, por lo que nos preocupa que pudiera tratarse de un daño colateral asociado a la explosión registrada durante el lanzamiento", indicó el colectivo.

Impacto ambiental y recolección de basura espacial

Este mismo martes el colectivo Conibio Global A.C reportó "miles, posiblemente millones, de fragmentos de basura espacial de SpaceX" sobre territorio mexicano, además calificó la acción como ecocidio, por lo que pidió atender la situación.

"Nuestros técnicos de campo de Conibio Global A.C. se mantienen activos, evaluando la zona y recolectando los fragmentos que es posible retirar para entregarlos a las autoridades. Por la cantidad y el tamaño de las piezas, será imposible recogerlos todos. Ya documentaron fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, correspondientes a la pared interna del propulsor, mezclados con basura turística", compartió en redes sociales.