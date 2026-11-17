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El Gobierno mexicano celebró este lunes que 17.3 millones de personas habrían salido de la pobreza entre 2018 y 2026, según datos y proyecciones del Banco Mundial, y reivindicó los aumentos salariales y los programas sociales impulsados desde 2018.

"Hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo, incrementando el salario mínimo y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita", afirmó en una rueda de prensa desde Palacio Nacional la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al encabezar la conferencia matutina en ausencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien viajó a China al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la funcionaria sostuvo que los resultados reflejan la política de dar prioridad a los sectores más pobres y defendió su continuidad.

Según las cifras presentadas y retomadas del Banco Mundial, la población en pobreza por ingresos pasaría de 43,9 millones de personas en 2018 a 26,6 millones en 2026, una disminución del 35,3 % al 20 % de los habitantes, según su más reciente proyección.

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Al presentar los datos, Violeta Vázquez Rojas, subsecretaria de Ciencias y Humanidades, explicó que el Banco Mundial utiliza una línea de 8,30 dólares diarios ajustados por paridad de poder adquisitivo, que permite comparar la capacidad de compra entre países.

Esta medición considera los ingresos y difiere de la metodología multidimensional mexicana, que también incorpora carencias sociales.

La presentación mostró un repunte de la pobreza al 36,5 % en 2020, durante la pandemia, seguido de descensos al 27,4 % en 2022 y al 21,4 % en 2024.

En tanto, para 2028, se proyecta una tasa del 18,7 %.

"Hay dos motores identificados para este cambio", señaló Vázquez Rojas, al mencionar el aumento del ingreso laboral real y la expansión de los programas sociales, aunque aclaró que el informe no desagrega la contribución de cada componente.

El Gobierno también destacó una reducción del índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, de 46 a 42,6 puntos entre 2018 y 2024.

Por su parte, Julio Berdegué subrayó que México aportó el 60 % de la disminución del número de personas en pobreza en América Latina durante 2024, frente al 30 % de Brasil, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Berdegué recordó que el Gobierno de Sheinbaum tiene como meta reducir la pobreza extrema al 3 % al concluir su mandato.