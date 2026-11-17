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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que las vialidades estatales que registraron afectaciones por las distintas manifestaciones, ya se encuentran liberadas y con circulación restablecida.

Señaló que tras la intervención de autoridades estatales se logró la liberación carretera de una manifestación de productores del campo en la Rioverde-Ciudad Valles, a la altura del Paradero "El Paraíso".

La protesta, se suma a las que se registraron a nivel nacional, para exigir al gobierno federal que cumpla con los acuerdos a los que llegaron el pasado 22 de octubre.

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