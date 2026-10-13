UIF bloquea a 15 personas vinculadas al Cártel del Noroeste

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Por estar presuntamente vinculados a una red financiera del Cártel del Noroeste, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la lista de personas bloqueadas a 15 hombres designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se trata de cuatro personas físicas y 11 empresas, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.

La UIF informó que identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Entre dichos movimientos se encontraron operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

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Dio a conocer que el análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

Entre los principales hallazgos, mencionó la UIF, se detectaron operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable.

Eso podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito, anticipó la Unidad de Inteligencia Financiera.

Explicó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad.

Subrayó que al incluirlos, cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Aseguró que estás acciones forman parte de la cooperación bilateral con Estados Unidos para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

"En coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses se fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada", afirmó.

De ahí que la SHCP, a través de la UIF, mantiene una coordinación tanto con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Todo ello con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las acciones para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicó.