logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Petróleos contamina y no repara los daños

Por El Universal

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Petróleos contamina y no repara los daños

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contaminado 777 sitios en todo el país, producto de derrames y fugas de hidrocarburos. A pesar de que la mayoría de estos lugares cuentan con un programa de remediación aprobado, sólo se ha solucionado el impacto de estos casos en 14% de los sitios entre 2008 y 2023.

El análisis de los datos revela que en los 112 sitios en donde Pemex sí hizo una reparación del daño tardó, en promedio, cuatro años en solucionar los impactos provocados.

Los tres estados más perjudicados en estos 15 años son aquellos donde la actividad petrolera es base de la economía estatal y nacional. En primer lugar, Veracruz ha presentado afectaciones en 344 lugares, Tamaulipas en 135 y Tabasco en 64. En todos los casos, la tendencia nacional se repite: sólo uno de cada 10 lugares recibe atención a los daños en materia ambiental.

La contaminación por hidrocarburos ha dejado una cicatriz en el país que se extiende sobre una superficie total de 6 millones 795 mil metros cuadrados, lo que equivaldría a las tres primeras secciones del Bosque de Chapultepec contaminadas con petróleo, pero la verdadera magnitud del desastre es tridimensional, pues el volumen calculado por la Semarnat es de 13.3 millones de metros cúbicos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seis de cada 10 se sienten inseguros
Seis de cada 10 se sienten inseguros

Seis de cada 10 se sienten inseguros

SLP

El Universal

El 63% considera inseguro el sitio en que viven: encuesta de Inegi

Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores
Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

SLP

El Universal

Asesinan a empresario citrícola en Álamo
Asesinan a empresario citrícola en Álamo

Asesinan a empresario citrícola en Álamo

SLP

El Universal

Javier Vargas Arias estaba amenazado por negarse a pagar extorsiones de delincuentes

Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal
Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal

Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Departamento de Justicia de EU también investiga