Piden no criminalizar a los estudiantes asesinados
Repudian violencia contra jóvenes en Morelos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Cuernavaca, Mor.- Camino al panteón de La Leona, en Cuernavaca, los dolientes de Shamed, de 17 años, expresaron su enojo por la inseguridad en esa capital.
Shamed y su amigo Gael fueron asesinados la noche del sábado en la colonia Chulavista.
La caja blanca con el cuerpo de Shamed fue llevada en hombros por amigos y familiares. Horas antes había sido despedido en su preparatoria, la número 2, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Más tarde, alumnos de Medicina e integrantes de la llamada Resistencia Estudiantil hicieron un nuevo paro de labores en la UAEM para exigir justicia y que terminen los asesinatos de estudiantes en Morelos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Contaron siete alumnos asesinados en menos de un año, y demandaron a las autoridades dejar de criminalizar a los jóvenes y asumir su responsabilidad para garantizar condiciones de seguridad. "Detrás de cada número existe una persona y una familia; mientras continúen asesinando a nuestros compañeros no vamos a guardar silencio", advirtieron.
Antes del sepelio, Rogelio Arce, padre del joven asesinado en Cuernavaca, exigió a la sociedad y a las autoridades evitar especulaciones infundadas al señalar: "¿O sea que si estás parado en una esquina ya eres un delincuente? ¿O si traes una moto buena ya eres un vendedor? No generalicen, eran jóvenes estudiantes".
De acuerdo con la cronología expuesta por la familia, la noche del sábado Shamed estaba en su domicilio celebrando el cumpleaños de su madre. Posteriormente, salió en compañía de Gael y otros jóvenes y fueron atacados por sujetos armados.
Shamed y Gael fallecieron de manera instantánea, un tercer adolescente, identificado como Tonatiuh, resultó gravemente lesionado; el cuarto integrante logró salir ileso.
no te pierdas estas noticias
Morena vuelve a apostar por Clara Luz tras escándalo con líder de secta
Pulso Online
La exalcaldesa quedó cuarta en 2021; ahora coordinará al partido rumbo a la gubernatura del 27
Polo amenaza Baja California Sur
Pulso Online
El ciclón podría ingresar a la península la noche del lunes y avanzar hacia Sonora el martes, según el SMN.
SCJN tumba alternancia obligatoria para gubernatura de SLP
Daniel Ortiz Rmz
El fallo alcanza la versión modificada de la reforma conocida como "ley esposa"