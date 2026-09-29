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Piden no criminalizar a los estudiantes asesinados

Repudian violencia contra jóvenes en Morelos

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Piden no criminalizar a los estudiantes asesinados
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      Cuernavaca, Mor.- Camino al panteón de La Leona, en Cuernavaca, los dolientes de Shamed, de 17 años, expresaron su enojo por la inseguridad en esa capital.

      Shamed y su amigo Gael fueron asesinados la noche del sábado en la colonia Chulavista. 

      La caja blanca con el cuerpo de Shamed fue llevada en hombros por amigos y familiares. Horas antes había sido despedido en su preparatoria, la número 2, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

      Más tarde, alumnos de Medicina e integrantes de la llamada Resistencia Estudiantil hicieron un nuevo paro de labores en la UAEM para exigir justicia y que terminen los asesinatos de estudiantes en Morelos.

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      Contaron siete alumnos asesinados en menos de un año, y demandaron a las autoridades dejar de criminalizar a los jóvenes y asumir su responsabilidad para garantizar condiciones de seguridad. "Detrás de cada número existe una persona y una familia; mientras continúen asesinando a nuestros compañeros no vamos a guardar silencio", advirtieron.

      Antes del sepelio, Rogelio Arce, padre del joven asesinado en Cuernavaca, exigió a la sociedad y a las autoridades evitar especulaciones infundadas al señalar: "¿O sea que si estás parado en una esquina ya eres un delincuente? ¿O si traes una moto buena ya eres un vendedor? No generalicen, eran jóvenes estudiantes".

      De acuerdo con la cronología expuesta por la familia, la noche del sábado Shamed estaba en su domicilio celebrando el cumpleaños de su madre. Posteriormente, salió en compañía de Gael y otros jóvenes y fueron atacados por sujetos armados.

      Shamed y Gael fallecieron de manera instantánea, un tercer adolescente, identificado como Tonatiuh, resultó gravemente lesionado; el cuarto integrante logró salir ileso.

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