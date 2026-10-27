Detalla Zoé Robledo plan salarial y de inversión en el IMSS

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En medio de las protestas que surgieron de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su director general, Zoé Robledo Aburto, anunció un plan de 12 acciones que se implementará durante 120 días con una inversión de 11 mil 745 millones de pesos para fortalecer los servicios médicos y mejorar las condiciones laborales del personal.

El programa contempla un incremento salarial de 8% para alrededor de 500 mil trabajadores en activo, la basificación de 10 mil 939 empleados y la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, además de la adquisición de equipo médico, el mejoramiento de instalaciones y medidas para reducir el rezago quirúrgico.

Durante la presentación del plan en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Robledo explicó que las acciones se definieron a partir de las necesidades expresadas por los propios trabajadores en hospitales y unidades médicas del Instituto.

El director del IMSS informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se retomó el diálogo con el sindicato para elevar el incremento salarial de 6.8%, previamente aprobado, a 8%.

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El aumento se distribuirá en 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda de renta, lo que representará un gasto adicional de 5 mil 229 millones de pesos.

De acuerdo con Robledo, los trabajadores comenzarán a recibir el incremento entre el 27 y el 28 de octubre.

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Como ejemplo, señaló que un médico especialista con un año de antigüedad y jornada completa pasará de percibir 36 mil 896 pesos netos mensuales a 39 mil 120 pesos, mientras que una enfermera general con la misma antigüedad aumentará su ingreso de 19 mil 607 a 20 mil 792 pesos mensuales.

En materia de basificación, el funcionario explicó que el Instituto otorgará plazas de base a 10 mil 939 trabajadores que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales conocidos como 08.

Reconoció que durante la pandemia de Covid-19 se contrataron alrededor de 36 mil trabajadores y que algunos ya no fueron recontratados, mientras que otros se incorporaron posteriormente a plazas de base. El programa busca regularizar al personal temporal que aún permanece en el Instituto.

Del total de plazas previstas, 6 mil 363 corresponden a enfermeras y enfermeros, mil 439 a médicos y médicas, y 673 a camilleros, además de personal de higiene y limpieza, almacén, ventanillas y conservación.

La basificación representará una inversión adicional de 3 mil 140 millones de pesos.

Como parte del fortalecimiento de la plantilla médica, el IMSS publicará el próximo 3 de noviembre una convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicos especialistas, principalmente en áreas y unidades donde resulta difícil cubrir las vacantes.

Robledo indicó que el Instituto cuenta actualmente con 51 mil 382 médicos especialistas, además de los médicos familiares, y que tiene alrededor de 13 mil médicos especialistas más que en 2018.

La nueva convocatoria buscará cubrir plazas de difícil cobertura, particularmente en medicina interna, urgencias y radiología, antes de que el próximo año egresen alrededor de 10 mil médicos residentes.

El plan también contempla un programa emergente para reducir los tiempos de espera de pacientes que llevan meses aguardando una intervención quirúrgica.

Robledo reconoció que existe rezago en distintas cirugías y explicó que el Instituto comenzará a contactar a pacientes con procedimientos pendientes o fechas de operación demasiado lejanas para ofrecerles alternativas en jornadas nocturnas y durante los fines de semana.

Entre las intervenciones consideradas están las cirugías de cataratas, vesícula, prótesis de rodilla, hernias, retiro de matriz y prótesis de cadera.

El objetivo es aprovechar la capacidad instalada del Instituto y ampliar los horarios de atención para realizar procedimientos que permanecen pendientes.

El programa prevé, además, efectuar 3 mil 171 cirugías en jornadas nocturnas y de fin de semana.

Las 12 acciones incluyen la adquisición de 100 equipos médicos de alta tecnología y 2 mil 917 equipos para distintos servicios, así como la incorporación de camillas, camas hospitalarias y sillas de ruedas.

También se contempla un programa emergente de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, la garantía de insumos y materiales de curación en los pisos hospitalarios y medidas para mejorar el surtimiento completo de medicamentos en las farmacias del IMSS.

Para atender las recetas incompletas, Robledo informó que se reforzará la plataforma Receta Completa, mediante la cual los derechohabientes podrán reportar los medicamentos faltantes y recibir información sobre cuándo y dónde podrán obtenerlos.

El programa incluye, además, mantener abiertas las agendas de consulta de especialidad durante noviembre y diciembre para evitar cancelaciones y diferimientos de citas al siguiente año.

En los servicios de urgencias se prevé reforzar el personal, renovar equipo y mejorar la comunicación con los familiares de los pacientes. Asimismo, se habilitará en la aplicación IMSS Digital un apartado para consultar información sobre la evolución de familiares hospitalizados, junto con conectividad en las salas de espera.

Robledo sostuvo que los recursos para financiar el programa se obtendrán mediante ahorros, compras directas a fabricantes, negociaciones con proveedores y nuevos esquemas de contratación para reducir costos.

El funcionario aseguró que las 12 acciones deberán cumplirse hospital por hospital y que sus resultados tendrán que reflejarse en una mejor atención para los derechohabientes.

Plan emergente del IMSS mejorará la atención a la población y las condiciones de trabajadores: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Plan 12 Acciones en 120 días en el IMSS mejorará la atención a la población y las condiciones laborales de las y los trabajadores del Instituto.

Al presentar, en medio de protestas de trabajadores del IMSS, el plan que se implementará con una inversión de más de 11 mil millones de pesos, la jefa del Ejecutivo federal destacó que estas mejoras se implementarán durante los próximos cuatro meses.

"Son 12 acciones, 12 puntos que tenemos que mostrar los avances en los próximos cuatro meses. Algunos de ellos serán en el primer mes y los otros se notaran en los siguientes cuatro meses porque muchos de los equipos llegan en más tiempos.

"Pero es un programa emergente para poder mejorar la atención en el IMSS y mejorar las condiciones de todas y todos los trabajadores del Seguro Social", dijo.

"El aumento salarial más alto en los últimos años"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el incremento salarial del 8% a trabajadores del IMSS, incluido en este plan, es el aumento salarial más alto en los últimos años para los 500 mil trabajadores en activo.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el plan también contempla la basificación de 10 mil 939 trabajadores, contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, 100 equipos médicos de alta tecnología.

Además, indicó, se adquirirán 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio, 18 mil 016 camillas y camas nuevas, así como un programa de mantenimiento emergente.

La mandataria federal señaló que también se garantizarán insumos en cada piso, la modernización de almacenes y distribución de medicamentos; un programa para reducir el rezago; citas de consulta de especialidad sin cierre de agendas por fin de año, y el fortalecimiento de urgencias.