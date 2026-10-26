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Sheinbaum destaca mejora de IMSS

Se revisan gastos para incrementar salarios y mejorar contratos precarios en el IMSS, con apoyo directo de Zoé Robledo.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 01:24 p.m.
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Sheinbaum destaca mejora de IMSS
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      "Para explicar todo lo del IMSS", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este martes asistirá su director general, Zoé Robledo, y aseguró que en el Instituto se ha mejorado mucho, pero tiene que perfeccionarse.


      En su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre en Palacio, Sheinbaum Pardo acusó "un montón de temas que no tienen sustento" en torno al IMSS.

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      "El IMSS ha mejorado, tan solo la cantidad de nuevos hospitales que existen, y se demuestra con las cifras de cuántas consultas hay de médicos generales, cuántas consultas especialistas. Ahora, tiene que perfeccionarse todavía más para beneficio de los derechohabientes", dijo.
      Para apoyar a los trabajadores, comentó que se hizo una revisión de los gastos del IMSS para poder dar un mayor incremento salarial, además que ya se están dando las contrataciones de quienes todavía quedaron con contratos "más precarios" que fueron incorporados durante la pandemia.
      "Y también se está fortaleciendo toda la distribución; porque no había un problema en la compra, sino más bien en la distribución de los medicamentos, de los insumos médicos y de todo lo que se requiera para beneficio de todos los derechohabientes del IMSS y nuevas acciones que se van a tomar", añadió.
      La titular del Ejecutivo federal adelantó que se prepara "una jornada muy importante" para disminuir los retrasos y se puedan hacer las operaciones pendientes programadas hasta cuatro meses.
      Aseguró que en las visitas que ha hecho a los hospitales, en los que ha hablado con médicos y directivos, la mayoría, "el 95%", "habla de la mejora que ha habido en el sistema de salud" gracias al IMSS-Bienestar.
      Mencionó Sheinbaum que este día inicia la revisión de todas las condiciones del ISSSTE: "Y hay suficientes recursos para poder atender". Reconoció a Martí Batres por el sistema de distribución de medicamentos en este instituto.

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