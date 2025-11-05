logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Plantean nuevo plan para Michoacán

Una estrategia integral de tres ejes que busca atender de fondo las causas de la violencia

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Plantean nuevo plan para Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral de tres ejes que busca atender de fondo las causas de la violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado con acciones en seguridad, justicia, desarrollo económico y cultura.

Explicó que el Plan Michoacán se presentará el fin de semana o a principios de la siguiente; se fortalecerá con las opiniones de los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, las autoridades tradicionales, municipales, estatales, de trabajadores del campo, los sectores productivos y sociales, las víctimas y las familias. Sheinbaum propuso que este plan contemple la creación de unidades conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la policía estatal y la fiscalía local, enfocadas en el combate a homicidios y extorsiones.

Propuso al Congreso de Michoacán y a la fiscalía estatal la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto e inteligencia criminal, además de instalar mesas de seguridad quincenales encabezadas por el gabinete federal, un sistema de alerta para alcaldes y una oficina de la Presidencia de la República en varios municipios de la entidad.

“Esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia”, dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tres ejes

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla tres ejes principales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En materia económica, se garantizará seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, así como inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para crear nuevos polos de bienestar.

En el ámbito educativo y cultural se prevé la creación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas.

También contempla la campaña Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, becas de transporte para universitarios, centros de deporte y bienestar, y una red de casas de la cultura segura, además del festival anual Voces de Michoacán y centros regionales de cultura y memoria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa
Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa

Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa

SLP

El Universal

Riña en el Cereso deja tres heridos
Riña en el Cereso deja tres heridos

Riña en el Cereso deja tres heridos

SLP

El Universal

Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum
Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum

Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

Individuo aprovechó un momento para rodearla, tocar a la Mandataria e intentar besarla

Plantean nuevo plan para Michoacán
Plantean nuevo plan para Michoacán

Plantean nuevo plan para Michoacán

SLP

El Universal

Una estrategia integral de tres ejes que busca atender de fondo las causas de la violencia