Plantean nuevo plan para Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral de tres ejes que busca atender de fondo las causas de la violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado con acciones en seguridad, justicia, desarrollo económico y cultura.

Explicó que el Plan Michoacán se presentará el fin de semana o a principios de la siguiente; se fortalecerá con las opiniones de los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, las autoridades tradicionales, municipales, estatales, de trabajadores del campo, los sectores productivos y sociales, las víctimas y las familias. Sheinbaum propuso que este plan contemple la creación de unidades conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la policía estatal y la fiscalía local, enfocadas en el combate a homicidios y extorsiones.

Propuso al Congreso de Michoacán y a la fiscalía estatal la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto e inteligencia criminal, además de instalar mesas de seguridad quincenales encabezadas por el gabinete federal, un sistema de alerta para alcaldes y una oficina de la Presidencia de la República en varios municipios de la entidad.

“Esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia”, dijo.

Tres ejes

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla tres ejes principales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En materia económica, se garantizará seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, así como inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para crear nuevos polos de bienestar.

En el ámbito educativo y cultural se prevé la creación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas.

También contempla la campaña Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, becas de transporte para universitarios, centros de deporte y bienestar, y una red de casas de la cultura segura, además del festival anual Voces de Michoacán y centros regionales de cultura y memoria.