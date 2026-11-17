Trabajadores del IMSS y sindicatos instalan plantón en Segob
Personal médico y de enfermería del IMSS lleva dos meses en protesta por aumento salarial insuficiente
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Los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) iniciaron un plantón, junto con integrantes de otros sindicatos (Metro, maestros, Senado, petroleros, entre otros) frente a la Secretaría de gobernación (Segob), ante la falta de solución a sus peticiones.
Médicos y personal de enfermería llevan dos meses protestando por el aumento salarial aprobado en el último Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que quedó por debajo de su demanda de 10%.
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En conferencia de prensa, afuera del Senado de la República, también reiteraron su solicitud para realizar una mesa de diálogo con el presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez, y con el presidente de la Comisión de Salud.
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