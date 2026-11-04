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Sheinbaum destaca triunfos de mexicano-estadounidenses en EU

Afirmó que su gobierno mantendrá respeto y coordinación en la relación

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 09:44 a.m.
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Sheinbaum destaca triunfos de mexicano-estadounidenses en EU
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los triunfos de dos políticos de origen mexicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos: el gobernador electo de California, Xavier Becerra, y la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, al considerar que los resultados reflejan el sentir de la población estadounidense.

      "Yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense", expresó la Mandataria federal al ser cuestionada sobre su lectura de los resultados electorales.

      Sheinbaum resaltó que ambos políticos tienen vínculos familiares con México, pues uno o ambos de sus padres nacieron en el país, lo que, dijo, representa un motivo de satisfacción para los mexicanos.

      "Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses, que están allá, pues tengan esta participación y este reconocimiento", señaló.

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      La Presidenta subrayó que, además de sus propuestas políticas y su relación con los estados que gobernarán, ambos mantienen un vínculo con la comunidad mexicana.

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      Al cuestionarla sobre su opinión tras las elecciones de Estados Unidos y cómo afectan a México, la mandataria federal pidió esperar y puntualizó que independientemente de los resultados, su gobierno busca la "mejor relación, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, integridad territorial y la coordinación sin subordinación".

      "Ese ha sido siempre nuestro trabajo en materia comercial, en materia de seguridad y en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral. Entonces, hay que esperar pero las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial, pues continúan como normalmente ha venido siendo", respondió.

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