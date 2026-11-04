Alito pide una «purga total» en el INE

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Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha calificado como "grotesco" y un signo de "estructura criminal" los recientes acontecimientos en el Instituto Nacional Electoral (INE), en relación con la divulgación de videos que muestran supuestos actos de corrupción relacionados con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

En una entrevista, el dirigente del PRI destacó que esta situación no es un evento aislado, sino parte de una red corrupta que ha infiltrado a la presidencia del INE y a diversas áreas administrativas, incluyendo:

Funcionarios

Proveedores

con conexiones en más de 20 entidades federativas a través de nombramientos en los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y en áreas de fiscalización y capacitación.

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Moreno Cárdenas advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo una purga en el INE y enfatizó que la renuncia de Taddei Zavala no debe ser considerada como un cierre del proceso. Asimismo, acusó a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de estar vinculado directamente con la exconsejera, indicando que su nombramiento fue impuesto desde el comité técnico de la Cámara de Diputados con el fin de facilitar un posible fraude electoral.

El líder priísta informó que su partido ha denunciado anteriormente diversas irregularidades y anunció que se presentarán denuncias formales ante:

La Fiscalía General de la República (FGR)

(FGR) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

(UIF) La Auditoría Superior de la Federación (ASF)

por el presunto desvío de recursos. En este contexto, subrayó que más de 30 funcionarios han renunciado o han sido separados de sus puestos.

Moreno Cárdenas expresó que es esencial realizar una "purga total" en el INE, sugiriendo que podría haber consejeros electorales involucrados en esta red de corrupción. Al finalizar, instó a la vigilancia ante un posible fraude electoral en la elección de 2027, en relación con:

La conformación de consejos distritales

El manejo de boletas,

y apuntó que el INE ha perdido confianza y autonomía en su actuar.