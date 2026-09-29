Polo toca tierra en categoría 3

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La Paz, BCS.- El huracán Polo golpeó este lunes Baja California Sur como un poderoso ciclón categoría 3, luego de que desde las primeras horas del día sus efectos comenzaran a sentirse en comunidades costeras de Comondú, donde el fuerte oleaje inundó Puerto San Carlos y obligó a continuar con la evacuación de habitantes en la región centro y norte.

Hacia las 18:00 horas las bandas nubosas golpeaban ya la región costera de Comondú y Mulegé, y alcanzaban a Loreto en la zona del golfo de California. La nubosidad y los vientos de al menos 185 kilómetros por hora se registraron en esta región, donde residen aproximadamente 155 mil personas, de acuerdo con datos del Inegi.

Los focos rojos, según informaron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el gobernador Víctor Castro Cosío quienes junto a un equipo de trabajo instalaron un puesto de mando en Comondú, se concentraron en una veintena de pequeñas comunidades costeras y pesqueras, varias asentadas prácticamente al nivel del mar.

Desde temprano las autoridades advirtieron de la peligrosidad del huracán y ante ello instruyeron la suspensión de la movilidad en los tres municipios ante el inminente impacto del meteoro.

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Remarcaron que sus rachas podrían alcanzar 220 kilómetros por hora.

Además, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el oleaje alcanzaría entre ocho y 10 metros y marea de tormenta de hasta 2.5 metros.

Desde la mañana, el oleaje superó el bordo de contención de Puerto San Carlos, pese a los trabajos de reforzamiento realizados previamente con tierra y arena, y provocó el ingreso del mar a esta comunidad pesquera.

Por su parte, el alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, confirmó la inundación y el despliegue de corporaciones de seguridad y auxilio para continuar con las evacuaciones. Unas 30 personas, entre ellas menores de edad, tuvieron que ser trasladadas desde el albergue de Puerto San Carlos hacia otro refugio en Ciudad Constitución, con apoyo de la Guardia Nacional, para alejarlas de la zona de mayor riesgo.

Conforme avanzó la tarde, las bandas nubosas de Polo comenzaron a golpear con mayor intensidad las comunidades costeras de Comondú, mientras que autoridades mantenían a la población bajo resguardo ante la llegada de los vientos más intensos.

Pasadas las 18:00 horas, Polo se mantenía en categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220, y se desplazaba al noreste a 19 kilómetros por hora. El SMN mantenía el pronóstico de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro de Baja California Sur.