Por escándalos, Adan Augusto se hace a un lado

Ciudad de México.- El senador Adán Augusto López Hernández anunció este domingo que dejará la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en el trabajo político y territorial de cara al proceso electoral rumbo al 2027, aunque permanecerá como legislador y no solicitará licencia a su escaño.

En el lugar de Adán Augusto queda Ignacio Mier, un expriista –como el mismo tabasqueño– que incluso aprobó el rescate multimillonario de las élites económicas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

"En ningún momento he planteado la posibilidad de solicitar licencia como Senador de la República. Seguiré siendo parte del Grupo Parlamentario de Morena", sostuvo en conferencia de prensa al aclarar que su decisión se limita a dejar la coordinación del bloque.

LEA TAMBIÉN Benefició Adán A. a Humberto Bermúdez Gobierno de Tabasco contrató al hermano de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, el exgobernador de Tabasco explicó que fue él quien solicitó retirarse de la coordinación parlamentaria, luego de considerar que en este momento su aportación más importante está fuera del recinto legislativo, fortaleciendo la estructura del movimiento.

"Soy un soldado más de la Cuarta Transformación, y, por ende, pues estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar, pero voy a hacer también trabajo territorial, que requiere de todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro compromiso. Yo a este movimiento no le voy a fallar nunca. Siempre he estado ahí cuando se me ha requerido y lo seguiré haciendo", prometió.

El legislador morenista también rechazó que su salida esté relacionada con aspiraciones personales, cargos diplomáticos o negociaciones políticas, por lo que descartó versiones sobre una posible Embajada: "Prefiero estar en tierra, haciendo política interior, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático".

Asimismo, rechazó que la decisión responda a tensiones internas o disputas de poder dentro del Grupo Parlamentario. Por el contrario, recalcó que Morena se mantiene unido y que el relevo obedece a una estrategia para reforzar la presencia territorial del partido en los próximos años.

En sustitución de Adán Augusto López, el Grupo Parlamentario de Morena designó por unanimidad a Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador en el Senado y, por ende, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).