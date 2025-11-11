logo pulso
Nacional

Arrestan a 20 ligados al crimen en Tabasco

Por EFE

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a 20 ligados al crimen en Tabasco

Ciudad de México.- Autoridades detuvieron este lunes a 20 personas ligadas a un grupo criminal en Tabasco, entre ellas al líder de la organización identificado como Jorge Armando ‘N’, alias El Toto.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en sus redes sociales que el detenido está vinculado con una agresión en Macuspana, Tabasco, el pasado 8 de noviembre, donde dos mujeres perdieron la vida, además de otros hechos delictivos.

“Se aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga”, apuntó el funcionario.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que tras los hechos del pasado sábado, se desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar el paradero de los agresores, entre ellos Jorge Armando ‘N’, “señalado como jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la zona”.

En total, señaló la dependencia, se detuvieron a 20 personas, entre ellas el líder del grupo y cuatro policías municipales.

En el lugar se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de metanfetamina, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

