Preocupa a NU muerte de padre buscador

Por El Universal

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Preocupa a NU muerte de padre buscador

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), externó su preocupación por el asesinato del padre buscador Roberto Hernández, por lo que urgió a realizar una investigación exhaustiva.

“Expresamos nuestra seria preocupación por el asesinato del #PadreBuscador Roberto Hernández, ocurrido el 11 de agosto en Ixtapaluca, #EstadoDeMéxico. Buscaba a su hijo Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024.

“Es fundamental garantizar la protección de las personas buscadoras y llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y que considere todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con su labor en defensa de los #DerechosHumanos”, difundió en su cuenta de X.

En esta red social, la activista Ceci Flores también expresó que “mataron a otro padre buscador.

“Después de tantos años rascando tierra puedo decir que el mayor miedo de quienes buscamos a alguien es irnos de este mundo con los brazos vacíos y él se fue así. Ahora ¿Quién va a seguir buscando a su hijo?

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), en México buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo en México que puede poner en peligro la vida.

