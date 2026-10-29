Presidencia del INE, ¿a la suerte?

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El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Álvarez Gómez, expresó que la Cámara de Diputados enfrenta un desafío importante en la elección de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que, en caso de que no se alcance un consenso, se procederá a una insaculación para la selección del cargo.

Álvarez Gómez detalló que la elección de la próxima presidenta del INE ha sido decidida por los grupos parlamentarios, quienes han definido que debe ser una mujer, alineándose con los principios de paridad de género. En este contexto, subrayó la importancia de respetar esta decisión y afirmó que la insaculación podría ser la opción más viable si no se logra un acuerdo amplio entre los diputados.

El presidente de la Comisión también aprovechó la ocasión para abordar las afirmaciones sobre Guadalupe Taddei Zavala, sosteniendo que no pertenece a Morena. Recordó que Taddei fue elegida como consejera presidenta del INE tras un proceso de insaculación en 2023, y desestimó la interpretación de que su elección respondería a una representación del partido mayoritario.

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Las declaraciones de Álvarez Gómez surgen en un clima de creciente debate sobre la independencia del INE y los procedimientos de selección de sus autoridades. Además, algunas voces han cuestionado la legitimidad de la elección de Taddei, sugiriendo que podría haber vínculos con el partido mayoritario, a lo que el funcionario respondió cerrando el debate sobre la aplicación de las normas que rigen el proceso electoral.

Este panorama marcará el futuro de la reforma electoral, y la selección de la nueva presidenta del INE será un indicador clave del compromiso de los legisladores con la normativa vigente y la paridad de género. La situación actual refleja las tensiones políticas en torno a la institución electoral, que desempeña un papel crucial en la salvaguarda de la democracia en el país.