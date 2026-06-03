Profepa rescata a 111 animales en 2 municipios de Querétaro

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

) rescató a 111 animales silvestres en dos municipios de

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, entre ellos dos cuervos, dos, una, dos ejemplares vivos de, así como 97 ejemplares de aves. Durante los, una mujer que pretendía comercializar dos pericos y un loro, fue detenida.Por medio de un comunicado, la Procuraduría a cargo de, detalló que los aseguramientos se realizaron luego dey acciones para combatir el tráfico y comercio ilegal de ejemplares de vida silvestre en las regiones de El Marqués y, en esta entidad.Las acciones se ejecutaron del, cuando el personal de la, en coordinación con ladel Municipio de, la Policía Municipal y el Instituto Municipal de Protección Animal de Él Marqués, realizaronen distintos inmuebles con reportes sobre la posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre.-----¿Qué animales fueron rescatados?En el comunicado, la autoridad ambiental detalló que losson:Dos cuervos (Corvus corax) que presentabanremeras primarias en ambas alas, lo que provocaba elen una de ellas.Dos(Pavo cristatus)Una(Lama glama)Dos ejemplares vivos de(Hippocampus erectus), los cuales estaban en malas condiciones, una coloración anormal, letárgicos y con el abdomen inflamadoCuatro ejemplares dedisecados97 ejemplares dey de ornato, entre ellas, calandrias, jilgueros, huitlacoches, mieleros y siete coloresDos(Aratinga canicularis)Un(Amazona viridigenalis)Lacompartió que losno contaban con sistema de marcaje ni con la documentación que acreditara su legal procedencia. Cabe destacar que desde 2008 laprohíbe el comercio de los, pericos y guacamayas en nuestro país.Los ejemplares resguardados fueron llevados a unapara lade la Vida Silvestre (UMA) autorizada por la-----Detienen a mujer yalista denuncias por comercio ilegalSobre la, la Procuraduría compartió que tenía en su posesión con fines de comercio dos ejemplares de perico atolero y un, por lo que fue puesta a disposición ante la(FGR), con el apoyo de la Policía Municipal de. La mujer puede ser sancionada con una pena de uno hasta quince años de prisión.Laademás inicióe informó que prepara lascorrespondientes por la posesión con fines de comercio de ejemplares que se encuentran en la NOM-059--2010.