Influencers y comunidades exigen frenar planta de amoniaco en Topolobampo

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en, Sinaloa, volvió a ser tendencia en redes, luego de que influencers, ambientalistas y habitantes de la región alertaran sobre los posiblesque tendría el proyecto.La preocupación creció tras la difusión deque muestran el traslado dehacia la, una zona considerada de gran importancia ecológica.Aunque en redes el tema parece reciente, la realidad es que laa esta obra lleva. Durante años,han impulsado recursos legales, protestas y campañas de concientización para impedir la instalación de la, argumentando que podría afectar gravemente los, la actividad pesquera y especies emblemáticas de la región.Lacomenzó en, cuando arrancaron los trámites para lade unadestinada a producir alrededor dede amoniaco, un compuesto químico utilizado en industrias como la agrícola, farmacéutica y energética.El proyecto es promovido por, filial de la empresa suizo-alemana, que ha defendido la iniciativa bajo el argumento de que impulsará ely la generación de empleos en la zona.Sin embargo,y habitantes de las comunidades cercanas sostienen una postura completamente distinta. El colectivo ecológico "¡no!" ha advertido durante años que la instalación de lapodría provocaren laLos opositores aseguran que el proyecto representa unpara el, la salud de las comunidades y la conservación del patrimonio cultural del. Además, afirman que la actividad pesquera también podría verse afectada de manera significativa.Entre las preocupaciones más recurrentes destaca la posiblede, unafundamental para cientos de familias de la región.La discusión tomó fuerza endespués de que varioscomenzaran a compartir mensajes en contra de lade laUno de los temas que más llamó la atención fue la situación de "", unque se ha convertido en símbolo dey que, según habitantes de la zona, podría verse afectado por las modificaciones al ecosistema donde habita.De acuerdo con la historia compartida por pobladores, el mamífero quedó huérfano tras el paso del, fenómeno de categoría 4 que impactó el Pacífico mexicano en septiembre de. Desde entonces, el animal desarrolló una relación poco común con las personas y se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la región.Además de su historia, "" ha despertado el interés depor su. A diferencia de otros ejemplares de su especie, suele vivir en solitario y mantiene una interacción constante con los seres humanos.Turistas y habitantes han relatado durante años que eldesarrolló una peculiar forma depara indicar cuándo desea mantenerse alejado de las personas. Según cuentan, cuando no quiere interactuar toma unacon el hocico, enviando unaclara a quienes se acercan en embarcaciones.Entre las voces que se pronunciaron recientemente se encuentra la influencer, quien compartió unenpara pedir mayor atención a lo que ocurre enLa creadora de contenido recordó la historia de "" y destacó el valor que tiene para lade la región. Asimismo, expresó su preocupación por elque podría generar lade laen una zona considerada de gran riqueza natural."Yo conocí ese lugar porque en ese lugar hay un animalito, es unque se quedó huérfano ya por tiempo atrás. Es unque es muy amigable, se deja acariciar por gente y demás, cuando no quiere que lo acaricies se pone una ramita en la boca y con eso ya le deja saber a las embarcaciones que no quiere ser amigable ese día".Aseguró que el avance de larepresenta unapara ely lamentó que el tema no esté recibiendo la misma atención mediática que otros conflictos ambientales ocurridos recientemente en"Esto que está pasando es muy más grave que elporque ya está empezando a suceder, no es como elque lo podíamos detener [...] ya están entrando las grandes bombas, porque literal sonlas que están entrando a lapara destruir todo"También criticó quecontinúen desarrollándose en áreas naturales sensibles bajo argumentos relacionados con el, mientras se dejan de lado las posibles"Somos elde los demás, por eso lo vienen a poner."Sin embargo, la polémica no terminó ahí. A la conversación también se sumó la influencer, quien expresó su preocupación por las posibles afectaciones que unapodría generar en losde la, así como en las familias que dependen de la pesca y de los recursos naturales de la región para subsistir.A través de uncompartido en sus redes, la creadora hizo un llamado a sus seguidores para informarse sobre el proyecto y respaldar las acciones ciudadanas que buscan impedir su"Hay que firmar lapara que se vea el poder que tenemos los mexicanos. Al parecer alo quieren agarrar nada más para traer el mierder*", expresó.También sostuvo que durante años las comunidades han permanecido enfrente a este tipo de, situación que, a su juicio, ha sido aprovechada porpara instalarse en territorio mexicano sin considerar plenamente las"Al final conbaila el perro. Y ellos dicen: 'pues pagamos lo que se tenga que pagar para ir a'. Pero, ¿a dónde? Pues a", señaló.Ante ello, aprovechó el alcance de sus plataformas para compartir el enlace de unaalojada en, con la intención de sumar más firmas y aumentar lacontra el proyecto.A las críticas también se unió el creador de contenido, quien cuestionó que una obra de esta magnitud pueda desarrollarse en una zona dey considerada por varios sectores como un área que debería mantenerse protegida."Yo sé que siempre te digo queparece un; no parece, ya es un. Estala quieren poner en un lugar protegido, que se supone está protegido. ¿Se dan cuenta? Parece un, por esoes un", afirmó.Asimismo aseguró que lapuede influir en el; por lo que recordó el caso de, donde lalogró frenar una iniciativa que también generóambiental."Si ya lo hicimos con, ¿crees que no lo podamos hacer con? Pero no solamente es firmando; toda laque te salga de este tema compártela [...] tenemos que hacer", concluyó.