Fotos | Hombre choca en su cuatrimoto y muere

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Un hombre perdió la vida tras ingresar al Hospital General de Ciudad Valles, luego de haber sufrido un accidente de tránsito en Aquismón.

El occiso fue identificado como Renato, de 31 años de edad, quien vivía en la localidad de Cuatlamayán, perteneciente al municipio de Tancanhuitz.

Fuentes oficiales informaron que la tarde del martes circulaba en una cuatrimoto sobre la carretera Marcelino Zamarrón–Aquismón y, cerca del área urbana, perdió el control de la unidad y chocó de frente contra un camión de caja cerrada, propiedad de la cervecería Corona.

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Renato sufrió lesiones en varias partes del cuerpo y quedó inconsciente, por ese motivo fue llevado en primera instancia al Hospital Básico Comunitario y posteriormente trasladado al Hospital General de Ciudad Valles, donde horas después falleció.

Los vehículos involucrados en el accidente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.